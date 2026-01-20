Australian Open: Osaka supera Ruzic in tre set, avanti anche Rybakina, Bencic e Ostapenko

Si è chiuso il primo turno femminile dell’Australian Open con diverse teste di serie che hanno rispettato i pronostici. Anna Kalinskaya – numero 33 del ranking femminile – ha superato Sonay Kartal in due set, 7-6(3) 6-1, dopo un primo parziale combattuto risolto al tie-break e un secondo senza storia (adesso, sulla sua strada, troverà l’austriaca Julia Grabher). Successo lineare anche per Elena Rybakina, solida nel 6-4 6-3 su Kaja Juvan (nel prossimo turno affronterà la giocatrice francese, Varvara Gracheva). Tutto facile, o quasi, anche per Jelena Ostapenko, che ha liquidato Sramkova con un doppio 6-4. Buona la prima per Bartunkova – 7-6(7) 0-6 6-3 – ai danni di Kasatkina e per Maddison Inglis nel derby tutto australiano con Kimberly Birrell (7-6(6) 6(9)-7 6-4 lo score definitivo.

Rimonte e gestione: le vittorie di Cirstea e Bencic

Più complicato del previsto il debutto di Sorana Cirstea, costretta alla rimonta contro la tedesca Eva Lys. Dopo il 3-6 iniziale, la rumena ha trovato ritmo e profondità da fondo campo, imponendosi 6-4 6-3 nei due set successivi. Esordio positivo anche per Belinda Bencic: la svizzera ha dominato il primo parziale contro Katie Boulter con un netto 6-0, prima di amministrare il secondo e chiudere 7-5.

Il colpo di giornata lo ha firmato Laura Siegemund, capace di ribaltare un match che sembrava compromesso contro Ljudmila Samsonova. Dopo un primo set senza appello (0-6), la tedesca ha cambiato marcia, trovando maggiore aggressività e lucidità nei momenti decisivi del match: 7-5 6-4 i due parziali che le hanno consegnato un successo pesante.

Osaka soffre ma passa

Match dai due volti per Naomi Osaka contro Antonia Ruzic. La due volte campionessa dell’Australian Open ha iniziato la gara con una certa autorevolezza, comandando gli scambi e portando a casa il primo set 6-3, mostrando buone sensazioni soprattutto al servizio e con il dritto. Sembrava l’avvio ideale per un esordio tranquillo, ma l’inerzia dell’incontro è cambiata rapidamente.

Nel secondo parziale Osaka è calata vistosamente, concedendo campo e fiducia a Ruzic, che ha pareggiato i conti con un 6-3. Il terzo set è stato equilibrato fino al 3-3, poi la numero 17 del mondo ha trovato l’allungo decisivo, chiudendo 6-3 3-6 6-4. Ora, sul suo cammino, ci sarà proprio la sunnominata Cirstea, in un secondo turno che promette scintille.