Australian Open, Sinner: “La parte di allenamento che mi piace meno? In palestra”

Inizia con una vittoria, non certo una sorpresa, l’Australian Open 2026 di Jannik Sinner. L’azzurro ha battuto Hugo Gaston, approfittando sì del ritiro del francese, ma in ogni caso dominando i primi due set. Finisce nel modo peggiore l’incontro di Hugo, consolato anche da Jannik a fine match. Che ha parlato con sincerità, non solo nel match in senso stretto, nell’intervista in campo con Jim Courier.

Considerazioni sul match

Jannik, congratulazioni per la partita. A nessun giocatore piace vincere in queste circostanze. Ti ha sorpreso che Hugo si sia fermato dopo il secondo set?

JANNIK SINNER: “Sì, ho visto che non stava servendo con grande velocità, soprattutto nel secondo set, ma non è questo il modo in cui vuoi vincere una partita. È un giocatore davvero talentuoso, ha un tocco incredibile, si muove molto bene, quindi sapevo dall’inizio che dovevo giocare un tennis di altissimo livello, cercando di essere il più aggressivo possibile, cosa che sono riuscito a fare. Sono molto felice di essere di nuovo qui, è un posto molto speciale per me e l’atmosfera è sempre fantastica, quindi grazie per essere venuti“.

È un posto speciale, sei il due volte campione in carica qui. Non ti vedevamo da nove settimane. L’ultima volta ti abbiamo visto vincere le ATP Finals nel tuo Paese, l’Italia. Hai giocato in modo brillante lì e poi per nove settimane non hai più gareggiato. Come valuteresti la tua prestazione? Non è sempre facile stare fermo nove settimane e poi tornare in campo a giocare subito una partita in uno Slam.

JANNIK SINNER: “Onestamente mi sentivo molto ben preparato. Abbiamo lavorato tanto fisicamente e ovviamente anche in campo. Ho fatto una grande partita con Felix; anche se era un’esibizione, abbiamo giocato al massimo. Come hai detto, però, le partite ufficiali sono sempre molto diverse, quindi sono molto contento di come ho iniziato oggi. C’è ovviamente un po’ di tensione, ma ora è anche il momento di divertirsi: tutto il lavoro duro è stato fatto e ci alleniamo per momenti come questo, quindi sono molto felice di essere tornato qui“.

Allenamenti e vacanze

Voglio approfondire un po’ questo aspetto. Anch’io ho fatto le off‑season e so quanto possono essere dure, a volte più dure dei tornei perché spingi il tuo corpo al massimo e cerchi di migliorare. Com’è una tua giornata tipo? L’altra sera l’ho chiesto anche a Carlos perché voglio capire meglio i giocatori moderni. Come ti alleni? Quante ore stai in campo in una tipica giornata di off‑season? Cosa fai in palestra, in pista, se vai in piscina? Com’è essere te durante l’off‑season?

JANNIK SINNER: “È affascinante perché ogni giocatore ha la sua routine e il suo stile di allenamento. Le nostre giornate sono molto lunghe, iniziano verso le 9:30 o le 10. La prima sessione dura fino all’una circa, poi una piccola pausa“.

È in campo?

JANNIK SINNER: “No, è molta palestra; in campo facciamo di solito un paio d’ore. Ovviamente inseriamo anche alcune sessioni da tre ore per prepararci alle partite più lunghe negli Slam. Poi la seconda parte della giornata è molto più in palestra, che mi piace un po’ meno, ma va fatta. Poi ci sono i trattamenti e il recupero, e molte giornate sono così, anche se non tutte: ogni tanto mi danno dei giorni liberi, il che è bellissimo“.

Bene. Hai avuto anche un po’ di tempo libero; non può essere sempre solo lavoro. Cosa hai fatto durante le vacanze, nel tempo libero?

JANNIK SINNER: “È stato un periodo bellissimo, soprattutto per passare del tempo con la mia famiglia, i miei amici, le persone a cui voglio bene. Sono questi i momenti che mi piacciono davvero, perché siamo sempre circondati da tantissime persone, il che è bellissimo, ma a volte può essere anche pesante. Mi piace andare in un posto molto tranquillo, di solito il mio paese, passare il tempo con la mia famiglia lì, fare qualche vacanza; ogni anno cambio un po’, ma è bellissimo e ovviamente sono ancora più felice di essere tornato qui“.