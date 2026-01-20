Australian Open: Sonego in scioltezza, dominato Taberner

L. Sonego b. C. Taberner 6-4 6-0 6-3

Un’ora e trequarti di partita è bastata a Lorenzo Sonego per sbarazzarsi di Carlos Taberner: sconfitto 6-4 6-0 6-3. Si sapeva che lo spagnolo sarebbe stato un avversario non in grado di impensierire un giocatore del livello di Sonny, è il classico terraiolo spagnolo che in queste condizioni non può fare nemmeno il solletico all’azzurro, che è partito in punta di piedi per poi andare in crescendo salendo sempre di più con la caratura delle sue esecuzioni: in particolare al servizio, 12 gli aces nel match.

Dopo il secondo set dominato, l’unico vero momento delicato il torinese lo ha dovuto affrontare nella frazione finale quando avanti 2-0 ha subito un piccolo passaggio a vuoto perdendo tre games di fila. Ma poi ci hanno pensato i doppi falli iberici, vero tallone d’Achille del n°99 ATP nei momenti decisivi, a rimettere tutto apposto in ottica qualificazione. Si tratta delle sesta vittoria consecutiva all’esordio in quel di Melbourne per l’azzurro, che ora attende il derby con Musetti o Collignon.

Per comprendere la modesta levatura del giocatore valenziano se parametrata su certi palcoscenici, basti pensare che questo per Carlos era il settimo primo turno che disputava a livello Slam (in Australia l’unica volta che è arrivato a giocarlo è stato nel 2022 con Koepfer). Non ha mai vinto una partita, vincendo due soli set con Van De Zandschulp allo US Open 2021 quando finì per subire la rimonta dopo aver incamerato i primi due parziali. Inoltre ha perso 14 dei 19 incontri disputati contro Top 50.

Primo Set: Lorenzo studia il rivale aspettando il momento propizio per rompere l’equilibrio

Il primo atto della sfida si spalma su poco meno di trequarti d’ora e propone una versione di Lorenzo estremamente matura. L’azzurro gestisce con grandissima autorità i turni di servizio, tenendo un rendimento alla battuta molto solido che più passano i minuti e più cresce di efficacia. Più del 60% di prime in campo, ma soprattutto 14 punti vinti sulle 15 prime giocate (pari al 93% di conversione) accompagnati dall’ottimo apporto della seconda che fa registrare una percentuale di resa vicina al 70%.

Sonego cede appena cinque punti al servizio nell’intera frazione, permettendo allo spagnolo di salire in risposta al massimo a trenta, in un’unica circostanza. Il tennista torinese va vicino al break nel quinto gioco, quando Taberner riesce a salvarsi anche in modo rocambolesco: Carlos rimonta dal 15-40 e porta a casa il game dopo aver cancellato un totale di quattro palle break. Dopodiché servizi perfetti fino al 4-4, qui Lollo rompe definitivamente l’equilibrio andando a prendersi di forza lo strappo del punteggio (a quindici) per poi sigillare il set nel turno di battuta successivo.

Secondo Set: Sonego gioca sempre più sciolto e domina il parziale

Tra la fine del parziale d’apertura e l’inizio della ripresa, il piemontese sale ulteriormente di giri con il fondamentale d’inizio gioco e parte subito forte nel secondo atto. La forbice della distanza fra i due giocatori, dopo un primo set dove Lorenzo ha studiato l’avversario aspettando il momento propizio per generare un varco, adesso aumenta a dismisura. L’equilibrio non esiste più, Sonego crea una voragine: gioca sempre più sciolto, domina, comanda e quando deve difendere lo fa in modo egregio. Il valenciano non sa più che pesci prendere, ottiene punti raramente e quando ci riesce deve prodursi in autentici miracoli. Il secondo set è senza storia, l’italiano vince 6-0 lasciando per strada soli 8 punti all’iberico con 24 vincenti messi a segno: sono invece già 9 gli aces nel match. 36 punti vinti dall’azzurro negli ultimi 46 giocati.

Terzo Set: Sonego si distrae avanti di un break, ma Taberner non ne approfitta sino in fondo

Obiettivamente sul cemento e sulla lunga distanza, non c’è partita. Sonny è superiore di almeno tre categorie, l’intensità che Lorenzo riesce a produrre nello scambio lo spagnolo non riesce minimamente a reggerla. La direzione della partita è ormai instradata, dal 4-4 del primo set sono undici games consecutivi vinti dall’italiano che vola via nel punteggio anche nel terzo set.

Il n°99 ATP finalmente riesce a sbloccarsi e interrompere l’emorragia, tiene un turno di battuta a zero e rimane in scia di Lorenzo che conduce 2-1 e servizio. All’improvviso però piccolo passaggio a vuoto del trentenne di Torino, che perde 7 dei successivi 8 punti (con tanto di secondo doppio fallo per Lollo, sette quelli iberici) e alla prima palla break concessa nel match cede la battuta e con essa concede il contro-break (2-2).

In totale controllo dell’incontro e con il rivale che sembrava abbacchiato e quasi rassegnato, repentinamente Sonego ha visto la partita leggermente riequilibrarsi: lui smarrisce un po’ di precisione da fondo e l’altro acquista maggiore sicurezza e fluidità nelle accelerazioni. Taberner ora mette sul campo una qualità in risposta che non aveva mai mostrato, con la corresponsabilità dell’azzurro che è meno perforante al servizio. Carlos appare un altro giocatore, in campo adesso è lui a fare gioco, spinge muovendo verso tutti i lati l’ex allievo di Arbino e verticalizzando a più non posso.

Tuttavia, con la chiara sensazione di essere superiore in campo lo spagnolo si scioglie proprio sul più bello anche per merito di un grande Sonego che rispolvera nel momento più importante le proprie doti di purissimo difensore: il torinese alza un muro invalicabile, così come già successo in apertura di secondo set è un doppio fallo spagnolo a dare il là al vantaggio italico. Ma il punto decisivo della nuova svolta si materializza sul 30-30, quando l’azzurro è autore di una prodezza difensiva con un recupero passante allungandosi in chop dopo una volée di Carlos angolata ma non profondissima.

L’ex n°21 ATP torna davanti, non prima dell’undicesimo doppio fallo di Taberner che giunge puntuale sul break point contro, in pochi istanti conferma l’allungo e si porta 5-3. Sul finale di gara, l’allievo di Santopadre ci regala anche la perla di giornata: un lob in tweener che il ventottenne di Valencia non riesce a domare. Il match si chiude con Lorenzo che vidima il successo in risposta, infliggendo il settimo break della sua partita al malcapitato avversario.

La difesa di Sonego dei quarti di finali ottenuti nel 2025 è cominciata nel migliore dei modi. Ora il possibile derby con Musetti.