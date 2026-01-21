Australian Open: Paolini batte Frech e la pioggia

[7] J. Paolini b. M. Frech 6-2 6-3

Jasmine Paolini ha staccato il pass per il terzo turno all’ Australian Open superando in due set Magdalena Frech. In un match caratterizzato da cambi di ritmo, pioggia e interruzioni, l’azzurra ha saputo reagire alle difficoltà e imporre progressivamente il proprio gioco, chiudendo con determinazione nonostante alcuni momenti di tensione.

Primo set: Paolini soffre, resiste e poi accelera

Magdalena Frech parte con grande aggressività in risposta, approfittando di un avvio ancora contratto di Jasmine Paolini, che deve subito fronteggiare una palla break. L’azzurra si salva scambiando centrale e accelerando di dritto sul diagonale, ma il colpo non è ancora affidabile e nel game successivo la polacca pareggia a zero. Gli errori della testa di serie numero 7 non sono episodici: il dritto fatica a trovare profondità e Frech torna a spingere, guadagnandosi altre tre palle break. Paolini però resta lucida, annulla tutto con coraggio e talento – decisiva una splendida palla corta di rovescio – e si porta sul 2-1 senza aver ancora raccolto punti in risposta.

Nel quarto gioco l’inerzia cambia: Frech spreca, Paolini inizia a trovare gli angoli con il dritto e, al terzo tentativo, strappa il servizio con una chiusura al volo. Il match resta però accidentato, perché la polacca torna a costruirsi occasioni, ma Jasmine continua ad aggredire e consolida il break per il 4-1. Dopo una lunga interruzione per pioggia, al rientro Paolini ritrova subito pressione e sale 5-1, ma nel game decisivo emergono nuove difficoltà: solo seconde di servizio e diverse occasioni mancate permettono a Frech di accorciare sul 5-2.

Nel gioco successivo, nonostante la resistenza della polacca e una serie di vantaggi, Paolini resta solida negli scambi lunghi e, al quinto set point, chiude il parziale 6-2, mettendo ordine in un set più complesso di quanto dica il punteggio.

Secondo set: Frech riparte meglio, poi Jas la riprende e sorpassa

Il parziale si apre con la perdita immediata del servizio da parte dell’azzurra, ma la partita resta molto combattuta. Dopo un primo game lungo e ai vantaggi sul servizio di Frech, Jasmine riesce a reagire con un contro-break e a confermare il proprio turno di battuta, dimostrando la sua determinazione e capacità di rimonta. Il ritmo è alto, con scambi profondi e veloci da entrambe le parti, e l’italiana continua a spingere, approfittando degli errori non forzati della polacca, che nel frattempo raggiunge quota 32 nel match.

La partita resta altalenante: Paolini perde nuovamente il servizio sul 4‑2, permettendo a Frech di tentare di pareggiare, ma l’italiana non molla e, grazie a una serie di colpi profondi e un passante di rovescio incredibile, torna in vantaggio sul 5‑3. Sul proprio turno di servizio finale, Jasmine mantiene la concentrazione, accelera di dritto e conquista il primo match point, annullato però brillantemente dalla polacca. Al secondo match point, la numero 7 del seeding chiude il set e la partita, imponendosi con autorità nonostante la pioggia, le interruzioni e le difficili condizioni di gioco.

Con questa vittoria, Paolini accede ai sedicesimi di finale dell’Australian Open 2026, consolidando il suo stato di forma e la fiducia nel torneo. Al terzo turno affronterà l’americana Iva Jovic.

di Federica Migliorati