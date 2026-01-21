Australian Open: Zverev e De Minaur al terzo turno cedendo un set

La mattinata italiana del secondo turno maschile all’Australian Open ha visto due grandi protagonisti del torneo. Alexander Zverev e Alex de Minaur hanno superato rispettivamente Alexandre Muller e Hamad Medjevodic, confermando il loro stato di forma e avanzando al terzo turno, pronti a incrociare nuovi avversari impegnativi.

[3] A. Zverev b. A. Muller 6-3 4-6 6-3 6-4

Alexander Zverev si impone su Alexandre Muller dopo una partita intensa e combattuta. Il tedesco vince il primo set 6-3, subisce il ritorno dell’avversario nel secondo 4-6, ma riesce a riprendere il controllo nel terzo e quarto set, chiudendo 6-3, 6-4. Muller ha lottato fino all’ultimo, salvando un match point e costringendo Zverev a un ace centrale per chiudere l’incontro. Al terzo turno, il tedesco affronterà l’inglese Cameron Norrie, qualificatosi superando Ernesto Nava in quattro set, in una sfida che potrebbe essere molto interessante.

[6] A. de Minaur b. H. Medjedovic 6-7(5) 6-2 6-2 6-1

Match in salita per Alex de Minaur, che ha ceduto il primo set al tie-break contro Hamad Medjevodic dopo un parziale estremamente combattuto. L’australiano ha mostrato grande solidità e autorità nei tre set successivi, imponendo il proprio ritmo, sospinto dal sostegno del pubblico di Melbourne. Il punteggio finale è 6-7, 6-2, 6-2, 6-1. Al secondo turno, De Minaur attenderà il vincente tra Frances Tiafoe e Comesana, pronto a sfruttare il favore del pubblico di casa e continuare la sua corsa nel torneo.

di Federica Migliorati