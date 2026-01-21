Australian Open

Australian Open: Zverev e De Minaur al terzo turno cedendo un set

Il tedesco Alexander Zverev supera Muller in quattro set, mentre Alex de Minaur rimonta contro Medjedovic. Al prossimo turno, Sascha sfiderà Cameron Norrie, mentre l’australiano attende il vincente tra Frances Tiafoe e Comesaña

Alexander Zverev – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)

La mattinata italiana del secondo turno maschile all’Australian Open ha visto due grandi protagonisti del torneo. Alexander Zverev e Alex de Minaur hanno superato rispettivamente Alexandre Muller e Hamad Medjevodic, confermando il loro stato di forma e avanzando al terzo turno, pronti a incrociare nuovi avversari impegnativi.

[3] A. Zverev b. A. Muller 6-3 4-6 6-3 6-4

Alexander Zverev si impone su Alexandre Muller dopo una partita intensa e combattuta. Il tedesco vince il primo set 6-3, subisce il ritorno dell’avversario nel secondo 4-6, ma riesce a riprendere il controllo nel terzo e quarto set, chiudendo 6-3, 6-4. Muller ha lottato fino all’ultimo, salvando un match point e costringendo Zverev a un ace centrale per chiudere l’incontro. Al terzo turno, il tedesco affronterà l’inglese Cameron Norrie, qualificatosi superando Ernesto Nava in quattro set, in una sfida che potrebbe essere molto interessante.

[6] A. de Minaur b. H. Medjedovic 6-7(5) 6-2 6-2 6-1

Match in salita per Alex de Minaur, che ha ceduto il primo set al tie-break contro Hamad Medjevodic dopo un parziale estremamente combattuto. L’australiano ha mostrato grande solidità e autorità nei tre set successivi, imponendo il proprio ritmo, sospinto dal sostegno del pubblico di Melbourne. Il punteggio finale è 6-7, 6-2, 6-2, 6-1. Al secondo turno, De Minaur attenderà il vincente tra Frances Tiafoe e Comesana, pronto a sfruttare il favore del pubblico di casa e continuare la sua corsa nel torneo.

