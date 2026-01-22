ATP Doha, entry list stellare con Alcaraz, Sinner, Djokovic e altri big

Dal 16 al 22 febbraio l’ATP 500 di Doha sarà teatro di uno dei tornei più importanti e attesi dell’anno al di fuori degli Slam e dei Masters 1000. La posizione strategica in calendario, infatti, favorisce la folta presenza dei big nella seconda settimana stagionale dedicata ai tornei ‘500’, in quanto il Qatar ExxonMobil Open non è né troppo vicino all’Australian Open, né troppo vicino a Indian Wells.

Considerato anche l’obbligo di partecipazione dei big a un determinato numero di ATP 500 durante la stagione – 4 da quest’anno, 5 fino all’anno scorso – Doha si colloca in uno slot sicuramente più favorevole rispetto a Rotterdam (che inizia 8 giorni dopo la finale dell’Australian Open e si disputa la settimana prima) e Dubai (quella dopo). In Qatar tornerà in campo Jannik Sinner dopo l’Australia – dove avrebbe già dovuto giocare nel 2025, prima che nei giorni subito prima del torneo arrivasse la sospensione di tre mesi – che poi ripartirà in direzione Stati Uniti per i primi due Masters 1000 stagionali, Indian Wells e Miami. Ricordiamo che l’azzurro non ha punti da difendere tra l’Australian Open e gli Internazionali d’Italia, quindi tutti i punti che conquisterà in questa finestra saranno di fatto netti.

L’elenco dei partecipanti al torneo qatariota è comunque di altissimo livello: insieme a Sinner ci sarà anche Carlos Alcaraz (che attualmente è iscritto anche a Rotterdam, dove invece non andrà Jannik), Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime e Alexander Bublik, ossia cinque degli attuali top 10. Di seguito l’entry list dell’ATP 500 di Doha, riportata da spaziotennis.com.