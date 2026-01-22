ATP

ATP Doha, entry list stellare con Alcaraz, Sinner, Djokovic e altri big

5 top 10 al via, tra cui tre dei primi quattro del ranking ATP. Ci sono anche i russi Medvedev, Rublev e Khachanov, oltre a Mensik e Machac

Di Redazione
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (foto via Twitter @ATPTour_ES)

📣 Segui tutti gli Australian Open sui canali Eurosport, disponibili su DAZN 

Dal 16 al 22 febbraio l’ATP 500 di Doha sarà teatro di uno dei tornei più importanti e attesi dell’anno al di fuori degli Slam e dei Masters 1000. La posizione strategica in calendario, infatti, favorisce la folta presenza dei big nella seconda settimana stagionale dedicata ai tornei ‘500’, in quanto il Qatar ExxonMobil Open non è né troppo vicino all’Australian Open, né troppo vicino a Indian Wells.

Considerato anche l’obbligo di partecipazione dei big a un determinato numero di ATP 500 durante la stagione – 4 da quest’anno, 5 fino all’anno scorso – Doha si colloca in uno slot sicuramente più favorevole rispetto a Rotterdam (che inizia 8 giorni dopo la finale dell’Australian Open e si disputa la settimana prima) e Dubai (quella dopo). In Qatar tornerà in campo Jannik Sinner dopo l’Australia – dove avrebbe già dovuto giocare nel 2025, prima che nei giorni subito prima del torneo arrivasse la sospensione di tre mesi – che poi ripartirà in direzione Stati Uniti per i primi due Masters 1000 stagionali, Indian Wells e Miami. Ricordiamo che l’azzurro non ha punti da difendere tra l’Australian Open e gli Internazionali d’Italia, quindi tutti i punti che conquisterà in questa finestra saranno di fatto netti.

L’elenco dei partecipanti al torneo qatariota è comunque di altissimo livello: insieme a Sinner ci sarà anche Carlos Alcaraz (che attualmente è iscritto anche a Rotterdam, dove invece non andrà Jannik), Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime e Alexander Bublik, ossia cinque degli attuali top 10. Di seguito l’entry list dell’ATP 500 di Doha, riportata da spaziotennis.com.

  • Carlos Alcaraz
  • Jannik Sinner
  • Novak Djokovic
  • Félix Auger-Aliassime
  • Alexander Bublik
  • Daniil Medvedev
  • Andrey Rublev
  • Jakub Mensik
  • Karen Khachanov
  • Jiri Lehecka
  • Denis Shapovalov
  • Tomas Machac
  • Arthur Rinderknech
  • Ugo Humbert
  • Stefanos Tsitsipas
  • Jaume Munar
  • Arhtur Fils
  • Zizou Bergs
  • Fabian Marozsan
  • Jenson Brooksby
  • Alexei Popyrin
  • Marton Fucsovics
  • Juncheng Shang (PR)
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

L’Italia dei Challenger si aggrappa a Francesco Passaro
Challenger
Australian Open, il programma di venerdì 23 gennaio: Paolini a colazione, nella notte Sabalenka e Alcaraz
Australian Open
Australian Open, Djokovic: “Il vento quest’anno soffia più forte che mai”
Interviste
Wawrinka: “Negli Slam ho più tempo per gestirmi e trovare soluzioni”
Australian Open