Australian Open: carattere e personalità, Darderi regola Baez

[22] L. Darderi b. S. Baez 6-3 1-6 6-4 6-3

Il quasi derby con Sebastian Baez, Luciano Darderi lo ha vinto in un modo che ha un valenza anche superiore al risultato in sé: 6-3 1-6 6-4 6-3 in 2h29‘. Non era al 100% dopo i problemi di stomaco avvertiti sul finire del match con Garin, eppure ha dimostrato una resilienza frutto di carattere e personalità da vendere: da questo punto di vista si è letteralmente inghiottito l’argentino che ha avuto il demerito di non concretizzare mai le grandi partenze avute in tutti e quattro i set giocati. Luciano ha infatti avuto la straordinaria capacità di rimanere lì sul pezzo, facendo passare le mareggiate in cui Sebastian lo dominava sul piano qualitativo per attendere il momento propizio dove modificare la rotta della navigazione.

Un cuore indomabile, quello azzurro che al netto della classifica era sicuramente sfavorito contro la versione rivale ammirata in questo avvio di 2026: forse mai così incisiva sul veloce, con i successi in United Cup su Munar, Wawrinka e Fritz senza dimenticare la finale ad Auckland (dove ha sconfitto gente del calibro di Brooksby e Shelton) e la vittoria al quinto contro Perricard al primo turno. Due vittorie su Top Ten in pochissime settimane, quando nel resto della carriera ne aveva ottenuta appena una nel 2022 a Bastad contro Rublev.

L’azzurro eguaglia così il suo miglior risultato Slam, già raggiunto lo scorso anno a Wimbledon e New York – paradossalmente gli manca il terzo turno solamente sul rosso, la superficie teoricamente a lui più favorevole – ed ora incontrerà Khachanov che ha battuto in tre set Basavareddy.

Primo Set: Baez parte a razzo, poi Darderi mette in campo il cuore mentre Sebastian comincia a sbagliare tanto

Nonostante la maratona del suo avversario (con cui è sotto 4-2 nei confronti diretti) nel turno precedente, Luciano è perfettamente consapevole di dover impostare una partita su pochi scambi: possibilmente incidere con il servizio per potersi subito girare sul dritto e spingere con lo sventaglio tentando di chiudere il punto con massimo un paio di accelerazioni. L’inizio dell’incontro vede Darderi partire con scarsa incisività alla battuta, ciò permette a Baez di premere immediatamente l’acceleratore in risposta. L’approccio dell’italo-argentino ci restituisce una versione della testa di serie n°22 entrata in campo con pochissima energia: la palla da fondo sembra camminargli poco. Pur provando a tirare forte, i colpi dell’azzurro paiono non far male al rivale.

Le esecuzioni da Villa Gesell non hanno la consueta penetrazione. Sebastian, infatti, pronti via fa quello che vuole: è lui a comandare, a tenere sempre profonda la lunghezza delle proprie roncolate. Inoltre, il nativo di Buenos Aires in difesa è un polipo, riprende tutto restituendo ogni volta il colpo successivo con superiore gittata. Seba è un contrattaccante ottimamente fornito: tirare giù a tavoletta per cercare unicamente di sfondarlo non fa che metterlo ulteriormente in ritmo, per cui Darderi dovrà invece tentare di ricercare con più costanza qualche angolo stretto per scoprire le difese albicelesti.

La partenza vede Baez salire 2-0 e doppia palla break per mettere in cassaforte un ulteriore vantaggio. Qui però esce fuori il cuore da lottatore di Luciano, che estrae tutte le proprie qualità agonistiche e da una situazione in cui era spalle a muro, vicinissimo al precipizio definitivo nel primo set, si tira su rimontando nel terzo gioco dal 30-0 sul servizio argentino per riportare rapidamente la sfida in parità. Baez ha dato l’assist alla rimonta azzurra sbagliando un comodo recupero dopo una smorzata non irresistibile effettuata dal classe 2002 di origini marchigiane.

Match piuttosto lungo in questo avvio, praticamente mezz’ora per disputare cinque games che osservando le caratteristiche dei due non stupisce affatto. Tuttavia, l’avvio con l’ex n°18 ATP che addirittura ha avuto occasioni di 3-0 e servizio poteva far presagire tutt’altra durata del parziale. Ma inspiegabilmente l’argentino all’improvviso subisce un crollo: dal 2-1 ottenuto in lotta ai vantaggi da parte del n°25 ATP, il parziale in favore di Darderi recita 12 punti a 4 per vincere quattro game consecutivi e inerpicarsi 4-2 dopo che il n°36 al mondo cede la battuta a zero (nel sesto gioco) sbagliando qualsiasi cosa.

Adesso sicuramente, i colpi azzurri escono dalla racchetta più filanti e allo stesso tempo molto più pesanti quando invece si ricerca il caricone mentre Baez che prima a rete era sempre perfetto, verticalizzando a puntino, ora concede qualcosa anche in quel settore tecnico. Nel settimo game altro gioco perso clamorosamente da Sebastian: Darderi pur mostrandosi palesemente non al meglio e teoricamente alla lunga dover pagare per sfinimento un braccio di ferro del genere, sta giocando splendidamente i punti importanti al contrario del suo connazionale che puntualmente si spegne quando conta. Avanti 4-2, Luciano frantuma due palle break in fila e ipoteca la frazione (ha cancellato quattro break point sui cinque offerti) per poi infliggere il colpo di grazia sigillando il set 6-3 in 43 minuti, con tanto di terzo aces messo a segno, dopo essere risalito dallo 0-30 nel nono ed ultimo game.

Secondo Set: dopo un’altra grande partenza, stavolta Baez non si fa riprendere

Fattore importante della frazione appena conclusa anche il kickone italiano che gradualmente ha dato stabilità alla battuta azzurra: soprattutto da sinistra scavallando il bimane di Seba non così irto. La ripresa inverte i ruoli: è Darderi a sprecare un ghiotto 0-30 in apertura, quando l’altro era ancora in apnea, dopodiché Baez rimonta e piazza subito dopo il break che conferma annullando una palla del contro-break. 3-0 di marca argentina. Sinora la partita è stata eccessivamente disordinata, il che sorprende visti i profili dei due giocatori, senza un reale filo logico. In verità se vogliamo, i due avvii di set sono stati identici con la differenza che stavolta Baez l’allungo massimale l’ottiene e diversamente da quanto mostrato in precedenza riassorbe l’abituale solidità: non rimette in gara Luciano con regali in serie e torna pure a fare qualche magia manuale.

Con la frazione ormai andata nel punteggio, anche giustamente l’azzurro sceglie di lasciare scorrere la frazione senza combattere, per preservare energie in vista del prosieguo considerando l’inevitabile durata limitata del proprio serbatoio: è cappotto italico, 6-1 Argentina in 28 minuti.

Terzo Set: Baez pare in controllo, ma l’allungo decisivo è di Darderi

Entrambi si prendono una pausa negli spogliatoi, al ritorno in campo si intuisce quando questa frazione, e ancora di più l’avvio, sia decisamente più importante per l’italiano piuttosto che per l’argentino: bisogna comunque evidenziare che nella partita finora, il diritto inside-out di Luciano eseguito dal lato sinistro non sta facendo i buchi per terra come normalmente è solito, perché va ad incocciare sul rovescio di Baez che da lì si appoggia benissimo cominciando a pescare sempre più costantemente il cambio in lungolinea che costringe il nostro a rincorse inutili e fatali sul piano fisico.

La percezione di dominio di Sebastian è chiarissima, anche se per ora non riesce a tradurre questa superiorità nel punteggio con Darderi che per due volte si salva a trenta. Adesso sicuramente i punti sono molto più rapidi, gli scambi meno faticosi e lavorati: ciò non può non far piacere all’azzurro. E difatti quando non scappi via nello score, nel tennis tutto può precipitare in un secondo anche se fino all’istante prima era in totale controllo. Lucio, sfruttando il vantaggio di servire per primo nel set davanti 3-2 riesce in un paio di perle – recupero insperato su drop-shot avversario e incredibile stop volley di rovescio – e come nel primo set si prende lo strappo nel quinto gioco.

Un allungo che certifica alla grande, aprendo il settimo game con due aces consecutivi: nel frattempo come nel periodo di flessione della frazione iniziale, Baez quando va sotto di testa inizia a commettere gratuiti in quantità industriale – 27 nell’intero match, 8 nel solo 3°set – implodendo senza un reale ragione tecnica. È una versione argentina troppo altalenante per i suoi standard, andamento pedissequo rispetto al set vinto da Darderi che sfiora il doppio break mancando un set point in risposta. Tutto sembrerebbe rimandato di un solo game e invece ennesimo ribaltone isperato con Sebastian che scippa il servizio azzurro proprio quando Luciano stava servendo per il set, dove il n°4 d’Italia mette purtroppo troppe seconde esponendosi al saliscendi argentino che questa volta gioca un turno di risposta sensazione breakkando a zero per il 5-4.

Ormai però l’abbiamo capito, è un match pazzo: Baez dopo aver riaperto il set, clamorosamente perde la frazione al secondo set point offerto e lo fa inciampando nel terzo doppio fallo, appena il primo del parziale. 6-4 Italia e dopo un’ora e cinquantatré si va al quarto.

Quarto Set: Darderi break decisivo al sesto gioco

Quattro su quattro: Baez mette in piede il quarto scatto dai blocchi di alta qualità, break immediato che però a proposito di discontinuità bonaerense viene restituito subitaneamente con un poker di non forzati. Al cambio di campo sul 2-1 per Luciano, che serve nuovamente per primo, piccola nota curiosa: la scarpa sinistra dell’azzurro ha subìto un leggero spacco, per cui viene applicata una toppa sottoforma di cerotto. Dopo il servizio perso a freddo, l’azzurro cresce a livello di apporto della battuta: vince due turni senza perdere quindici, siamo a 9 aces nel duello.

Sul piano della personalità e della capacità di impattare i punti decisivi, oggi c’è un divario enorme in favore di Darderi con Sebastian che ogni volta che si trova al dunque si scioglie dinanzi alla tensione emotiva. Sotto 3-2, al servizio l’argentino offre un delicatissimo 0-40: dopodiché, Baez cancella le prime due occasioni. Sulla terza però punto massacrante, scambio oltre i 30 colpi dove a mettere più coraggio sul tavolo è l’italiano di adozione che per la terza volta su tre breakka sul 3-2.

È la fuga per la vittoria di Luciano, che di riffa o di raffa, soprattutto con tantissimo corazon ha rispecchiato alla grandissima il suo attuale status, ponendo le basi per la qualificazione con eccezionale verve agonistica e un carattere straripante. Nel finale anche qualche dritto in corsa, ci permettiamo di scomodare il paragone, di Delpotriana memoria. Al servizio per il match, stavolta, Darderi è di una perfezione spaventosa: solo prime vincenti e un dritto inside-in all’incrocio.

Adesso per l’oriundo ci sarà la testa di n°15 Khachanov: match dove partirà sfavorito ma che non sarà del tutto chiuso, sognando il primo ottavo Slam con Sinner.