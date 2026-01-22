Australian Open, LIVE: Sinner domina Duckworth e vola al terzo turno. Affronterà Spizzirri

L’esordio di Jannik Sinner all’Australian Open 2026 è stato più facile del previsto. L’azzurro ha battuto per ritiro (avendo però dominato i primi due set) Hugo Gaston. Giocherà oggi, sempre in sessione serale, contro il padrone di casa James Duckworth, alle 9 italiane. Sinner ha vinto due precedenti su tre contro l’australiano, ultimo giocatore aussie a batterlo, nel 2021 all’Open del Canada. In palio il terzo turno del primo Slam dell’anno contro Spizzirri.

MATCH SINNER! 6-1 6-4 6-2 il punteggio finale, sedicesima vittoria di fila all’Australian Open, per Jannik Sinner. Non lascia scampo a Duckworth, che nel secondo set ha provato quasi a fare partita pari…ma durando ben poco. L’azzurro vola, travolgente, e sfiderà al terzo turno l’americano Elliot Spizzirri.

Sinner-Duckworth 6-1 6-4 4-1 Duckworth ha una chance, sprecata, di recuperare uno dei due break. Sinner non regala nulla, senza però eccedere in risposta permette all’australiano di muovere il punteggio.

Sinner-Duckworth 6-1 6-4 3-0

E arriva anche il doppio break nel terzo set. L’australiano prova a opporsi fino alla fine come può, ma la palla risulta troppo leggera e Sinner ha comodità nel cavalcarla e mettere la freccia definitiva verso la vittoria.

Sinner-Duckworth 6-1 6-4 1-0 Sinner va di fretta e, nonostante Duckworth se ne inventi di tutti i colori e provi a non dare riferimenti anche col servizio, va subito avanti di un break anche nel terzo.

SET SINNER Poco più di un’ora di gioco, Sinner già avanti di due set. Duckworth lotta di più nel secondo parziale, ma alla fine non può fare altro che arrendersi alla potenza, la precisione e la pressoché perfezione tattica dell’azzurro. 6-1 6-4.

Sinner-Duckworth 6-1 4-3 Lo aveva sfiorato prima, ora lo acciuffa definitivamente. Sinner si porta avanti di un break anche nel secondo set, anestetizzando stavolta il servizio dell’australiano. Che non riesce ad aumentare il suo ritmo da fondo, trovandosi di nuovo ad inseguire.

Sinner-Duckworth 6-1 2-3 C’è match nel secondo set. Duckworth risale da 0-40 in un complesso quinto game e, tra servizio e ottime accelerazioni di dritto, ricaccia indietro Sinner evitando il break anche nel secondo parziale.

Sinner-Duckworth 6-1 1-1 Arriva la prima palla break per Duckworth, bravo in risposta, spingendo di dritto e variando. Sinner è però freddissimo, e annulla con il servizio per poi tenere ai vantaggi.

SET SINNER! Jannik chiude in scioltezza, dopo 26 minuti, 6-1 il primo set. Punteggio netto e risultato mai in dubbio a favore dell’azzurro, che domina anche il settimo gioco svolgendo quasi una formalità nel chiudere il parziale e andare in vantaggio.

Sinner-Duckworth 5-1 Arriva anche il doppio break per Jannik. Duckworth è costretto a prendere rischi estremi, sia al servizio che nello scambio, per restare a galla. Due doppi falli nel sesto game, e dopo 23 minuti Sinner servirà per il primo set.

Sinner-Duckworth 3-1 Il primo break del match è a favore di Sinner, che alza il ritmo dello scambio, tanto di dritto quanto di rovescio. Duckworth resiste come può, ma alla lunga la resa dell’azzurro è superiore. Chiude con un bel dritto vincente.

Sinner-Duckworth 2-1 Duckworth fa il suo dovere al servizio, pur tenendo ai vantaggi. La battuta viaggia bene, appena può colpire di dritto riesce a star bene nello scambio. Sinner replica il primo game, e tiene di nuovo a 15.