Australian Open, Madison Keys: “Per me è importante rendere il tour un posto migliore”

La statunitense Madison Keys, campionessa in carica all’Australian Open appena passata al terzo turno di questa edizione, riflette sul fare squadra, trovare un equilibrio e lottare per i propri ideali. Con l’obiettivo di aiutare la generazione successiva. Oltre al circuito WTA, Madison si esprime anche sulla situazione politica del suo Paese dopo la vittoria su Krueger.

Keys e le sensazioni in campo

D. Prima del torneo hai detto che non ti senti diversa ora che sei campionessa Slam, ma ora che sei qui come campionessa in carica, c’è stato qualcosa di diverso o speciale rispetto agli altri tornei?

MADISON KEYS: “Ovviamente è molto speciale qui. Mi sembra di aver sempre avuto un ottimo sostegno da parte del pubblico, penso che ora sia ancora più forte, il che è sempre molto bello. Le emozioni sono forse solo un po’ più intense, ma ovviamente questo è sempre stato un posto in cui mi è piaciuto giocare e ho dei ricordi fantastici. Penso che in quei momenti difficili come oggi, quando sei sotto nel secondo set, devi solo ricordare a te stessa che ci sei già passata e che ce l’hai fatta. Penso che quando riesci a farlo in un posto dove hai avuto successo, ti sembra tutto un po’ più facile“.

Esperienza e racconti

D. Una delle cose uniche del tennis è che condividi lo spogliatoio con i giocatori contro cui giochi. È mai un’esperienza imbarazzante, ad esempio se l’avversario è in lacrime?

MADISON KEYS: “Non so se ho mai avuto un’esperienza imbarazzante, ma penso anche che sia difficile rispondere a questa domanda. Perché non conosco davvero nessun altro modo. Non riesco a immaginare di entrare in uno spogliatoio vuoto o in uno che sia solo mio. Personalmente mi piace molto così, perché anche se condividi lo spogliatoio con i tuoi avversari, lo condividi anche con gli amici. Ci sono stati momenti in cui io o altri giocatori abbiamo attraversato periodi difficili. E c’è sempre qualcuno intorno a te che può abbracciarti e aiutarti a superarlo, c’è un di sostegno immediato. Quindi è bello che ci sia una sorta di senso immediato di comunità rispetto a come sarebbe con te stesso isolato“.

D. Per quanto riguarda “The Player’s Box”, non abbiamo mai avuto un giocatore di punta che facesse un podcast sul tennis, figuriamoci quattro di voi. Eravate tutti molto entusiasti di essere i primi in questo campo? Quanto pensate sia importante per i fan e per gli altri nel mondo del tennis ascoltare il vostro racconto di com’è vivere questa vita in questo momento? MADISON KEYS: “Ne abbiamo parlato a lungo e alla fine abbiamo deciso che potevamo anche provarci. Credo che abbiamo passato molto tempo a cercare di renderlo perfetto, ma alla fine abbiamo detto: ‘Proviamo e vediamo se alla gente piace. Se fa schifo e fallisce, possiamo sempre smettere’.

Volevamo dare un piccolo assaggio del dietro le quinte alle giocatrici che sono ancora in attività, e penso che sia stato davvero divertente ricevere molti feedback dai fan, ma anche dalle altre giocatrici. Le altre ragazze nello spogliatoio ci dicono che lo ascoltano e lo adorano. Penso che in questo modo ci abbia un po’ uniti tutti, ma la cosa divertente è che i fan continuano a ridere e dicono: ‘Oh, ma voi siete persone vere!’. E io rispondo: ‘Sì, sono contenta che possiamo dimostrarvelo‘. Penso che ci abbia reso un po’ più umani e che questo ci metta tutti in una posizione migliore“.

Keys e il punto di vista sugli Slam

D. Quanto sei coinvolta ora in discussioni extra campo riguardo gli Slam?

MADISON KEYS: “Sono coinvolta in una certa misura. Sono sempre stata molto ispirata da Billie (Jean King), che è la ragione per cui ho la posizione che ho oggi, e il fatto che lei sia riuscita a esprimersi mentre giocava è sempre stato molto stimolante per me. E anche Venus Williams, che ha sostenuto la parità dei premi in denaro e tutto il resto mentre giocava.

Quindi loro sono sempre state due fonti di ispirazione per me, dimostrando che si può essere molto bravi in quello che si fa e allo stesso tempo cercare di aiutare la generazione successiva. Penso che ci sia sicuramente una vulnerabilità con cui devi fare i conti quando ti esponi, perché più ti esponi, più ti apri alle critiche e ai commenti. La cosa importante per me è cercare di lasciare il tour e il mondo in un posto migliore di quello che era per me“.

D. L’altro giorno parlavi delle discussioni tra i giocatori e i tornei del Grande Slam e dicevi che l’aspetto del benessere è la cosa più importante. Novak ha parlato di questo gioco di destrezza nella politica del tennis, il quadro più ampio con il fatto che sei qui per vincere e per fare quel lavoro. Quanto è difficile trovare quell’equilibrio?

MADISON KEYS: “È sicuramente difficile. Ho trascorso molti anni anche nel consiglio dei giocatori. Quando faccio qualcosa, voglio farlo al meglio delle mie capacità, quindi ci metto molto impegno. È davvero difficile destreggiarsi, perché vuoi fare un buon lavoro e vuoi dedicarci tempo e impegno. Ma poi c’è anche un’altra cosa che ti distrae dal fare il tuo altro lavoro. Quindi è sicuramente una questione di equilibrio.

A volte è molto frustrante e a volte non sai davvero come fare bene entrambe le cose. Ovviamente non faccio più parte del consiglio, ma cerco comunque di essere attiva e di sapere cosa sta succedendo e di essere sempre disponibile per dare un’opinione non richiesta su alcune cose. Ma è davvero difficile trovare un equilibrio, ed è facile quando le cose vanno bene e tutto fila liscio dire: ‘Oh, ho tutto sotto controllo’, ma poi ci sono alcune settimane difficili ed è facile dare la colpa agli altri. Ma, insomma, è la vita“.

Keys su Trump

D. È un argomento piuttosto delicato, ma siamo alla seconda amministrazione Trump e le tensioni negli Stati Uniti sono piuttosto elevate. Cosa ne pensi personalmente di ciò che sta facendo l’amministrazione Trump e come ti sei sentita durante il tuo soggiorno negli Stati Uniti?

MADISON KEYS: “Credo che la mia posizione sia stata piuttosto chiara. Penso che sia piuttosto ovvio da che parte sto, e spero che noi, come nazione, possiamo unirci e tornare ai valori che, secondo me, rendono grande il nostro Paese. Non amo le divisioni, e penso che la bellezza degli Stati Uniti sia che siamo un melting pot, siamo molto diversi, siamo la patria degli immigrati. Spero che possiamo tornare a quei valori“.