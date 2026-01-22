Australian Open, Sinner: “La migliore palla corta la gioca Alcaraz”

Successo chiama successo. L’Australian Open è sempre più casa per Jannik Sinner, che non ha lasciato scampo a un James Duckworth che ha fatto il massimo possibile, arrivando quasi a partita pari nel secondo set. Nulla più, nulla che potesse realmente scalfire l’altoatesino. Che ora guarda avanti, sempre con un occhio al lavoro, come racconta a Jim Courier nell’intervista in campo post partita.

Le impressioni di Sinner

“Oggi ho risposto e servito molto bene, sono davvero contento della mia prestazione“, spiega l’azzurro, “so che James ha avuto molte operazioni, sono contento di rivederlo ad alto livello e gli auguro il meglio. Voglio ringraziare anche il pubblico, so che siete australiani ma siete stati molto onesti. Mi sento molto bene, dipende anche quanto dura la partita, in base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo. Sono contento del lavoro fatto, sia il mio corpo che la mia mente sono nel miglior modo possibile al momento. Non c’è niente di meglio che iniziare la stagione in un torneo per me speciale come questo“.

Un’arma ulteriore da inserire nell’arsenale, più volte da lui stesso sottolineato, è chiaramente la palla corta per Jannik: “Dobbiamo lavorare sulla palla corta con il rovescio, perché a volte non arriva neanche alla rete. Lavorerò con un ragazzo che si chiama Simone (ride), che ha mani fantastiche, anche se ha perso subito al 1 Point Slam. Ci prepariamo al meglio, sono contento di dove sono ma ce la metteremo tutta per fare ancora di più. La migliore palla corta ce l’ha Carlos Alcaraz, ma anche Moutet, Gaston“.

Sinner sul prossimo match

Infine Jannik guarda al prossimo match contro Elliot Spizzirri. Che, pur avendo la sua stessa età, è decisamente indietro: “Ho guardato un po’ anche l’anno scorso Spizzirri, è molto aggressivo, serve molto bene. Ho visto la partita oggi, sui campi laterali era più ventoso, sono contento di aver giocato qui dove tira meno vento. Vediamo che succede, anche perché non lo conosco così bene“.