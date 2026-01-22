Australian Open, Sonego su Musetti: “Ha risposto molto meglio del solito”

Anche se dispiaciuto per l’esito negativo della sfida contro il suo amico e compagno di doppio Musetti, Lorenzo Sonego ha comunque valutato positivamente la sua prestazione e si dice fiducioso per il futuro

Puoi parlarci del tuo match di oggi?

LORENZO SONEGO: “È sempre difficile giocare contro un amico, ovviamente. Ha giocato in modo incredibile oggi, senza errori, ed è stato difficile fare il punto ed essere aggressivo senza commettere errori. Penso di poter giocare meglio di così, ma anche lui ha giocato una grande partita e sono orgoglioso di me stesso perché sono rimasto in partita fino alla fine.”​

Le condizioni oggi sono state migliori rispetto all’altro giorno per te? Preferisci il caldo o il fresco?

LORENZO SONEGO: “No, preferisco il caldo, perché mi aiuta nel servizio. Però penso che anche oggi ci fossero buone condizioni per me e non è stato quello a fare la differenza.”​

Dove andrai adesso? Com’è l’inizio dell’anno per te, il resto della programmazione?

LORENZO SONEGO: “È un buon inizio per me e ho lavorato tanto sui miei colpi. Penso che potrò fare meglio nel prossimo torneo magari. Andrò sulla terra: gioco Buenos Aires, Rio, Santiago e voglio fare qualcosa di speciale lì.”​

Ciao Lorenzo, mi ricollego a quanto hai detto prima in inglese. Anche guardando le statistiche, la sensazione è che l’abbia vinta Musetti e non che l’abbia persa tu. Avete fatto veramente match pari e poi si è girata in alcuni momenti della partita: è stato più bravo lui nella gestione del match e nei punti, però non c’è la sensazione che tu abbia proprio perso così nettamente questa partita, al di là del risultato.

LORENZO SONEGO: “A livello di risultato sicuramente non rispecchia il livello che c’è stato in campo. È stato un livello molto alto e ovviamente lui in questo momento è stato più forte in determinati momenti della partita, ed è per questo che è cinque al mondo e sta facendo due grandi stagioni. Ha iniziato benissimo l’anno e quindi ti porta a esagerare nel gioco e ti porta al limite. È uno molto regolare, ha tante variazioni e questo ti mette in difficoltà di sicuro nei colpi da fondo campo. Oggi ha risposto molto bene rispetto ad altre volte che l’ho visto e questa è stata una grande differenza, perché non riuscendo a fare tanti punti al servizio mi toglie comunque un’arma che per me è molto importante.”​

Guardando invece a te: siamo a caldo, ma ci sono delle cose che faresti in maniera diversa? Ci sono dei momenti della partita in cui adesso dici: quella cosa avrei dovuto affrontarla in maniera diversa?

LORENZO SONEGO: “Secondo me la partita è stata preparata bene e le occasioni non sono mancate, il livello è stato alto. Di sicuro posso giocare meglio, posso giocare un livello superiore, posso fare meno errori, soprattutto col dritto. Però arrivavo da una settimana difficile perché ho avuto un problema al polso, quindi mi sono allenato poco e il dritto era il colpo dove sentivo il fastidio. Per fortuna è migliorato tanto negli ultimi giorni e sono riuscito a giocare a pieno queste partite, però magari mi può aver condizionato nei giorni precedenti. Devo dire che il livello è stato comunque buono.”​

Hai detto tante volte che vuoi migliorare il tuo best ranking e questo ovviamente è un po’ un passo indietro, ma questo si sapeva perché l’anno scorso avevi fatto un buon risultato. Realisticamente, dove pensi di poterti dare più possibilità per risalire in classifica?

LORENZO SONEGO: “Penso di poter rendere un po’ ovunque, perché alla fine il mio gioco si è sempre adattato bene a tutte le superfici. L’importante è star bene fisicamente, mentalmente e lavorare. Adesso ho intrapreso un percorso di cui ho piena fiducia, ho fiducia in me stesso e in quello che sto facendo e sono sicuro che posso far bene. Queste partite secondo me sono partite buone che mi devono dare fiducia.”​

Programmazione?

LORENZO SONEGO: “Adesso Buenos Aires, Rio, Santiago.”