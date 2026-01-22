Dove giocheranno gli italiani post Australian Open? I programmi di Sinner, Musetti, Paolini e gli altri

Con l’Australian Open ormai ben avviato, tutti le attenzioni sono giustamente rivolte verso Melbourne e i giocatori ancora in gara. Sarà ancora Sinner-Alcaraz la finale al maschile? Sabalenka riuscirà a conquistare il terzo titolo in quattro anni al femminile? Per avere risposta a queste (e tante altre) domande è necessario attendere la fine di gennaio (il 31 si gioca la finale femminile) o l’inizio di febbraio (l’1 quella maschile).

Dopo il primo Slam dell’anno, tuttavia, i due circuiti certo non si fermano e sono pronti a ripartire subito, a cominciare dalla sesta settimana stagionale, dove però si riprenderà in maniera un po’ più light (non ci saranno big impegnati, insomma). Il circuito ATP si frammentra tra l’indoor europeo (Montpellier, Rotterdam), l’outdoor americano (Dallas, Delray Beach, Acapulco) e il rosso sudamericano (Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago del Cile). Il WTA Tour invece, dopo una breve tappa in Europa (Cluj Napoca, Ostrava) si sposta in Medio Oriente, prima ad Abu Dhabi, poi a Doha e Dubai per i primi ‘1000’ della stagione.

Stando a quanto riportato da spaziotennis.com, di seguito l’elenco dei giocatori italiani impegnati torneo per torneo.

Week 6

ATP 250 Montpellier (2-8 febbraio) – Nardi (5° alternate)

WTA 250 Cluj Napoca (1-7 febbraio) – Cocciaretto, Bronzetti

Week 7

ATP 250 Buenos Aires (9-15 febbraio) – Musetti, Darderi, Sonego, Berrettini

ATP 250 Dallas (9-15 febbraio) – Cobolli, Arnaldi

WTA 1000 Doha (8-14 febbraio) – Paolini

Week 8