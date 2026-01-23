Australian Open: facile per Andreeva e Muchova. Agli ottavi anche Gauff e Svitolina

di Silvia Frigeni

[19] K. Muchova b. M. Linette 6-1 6-1

Partita veloce e senza sorprese per la testa di serie n. 19, che in poco più di un’ora batte la n. 50 sulla Show Court Arena. Muchova ottiene un break già nel primo game e mantiene confortevolmente il vantaggio, impedendo all’avversaria di trovare un ritmo in partita grazie al suo gioco di variazioni e discese a rete. Sul 5-1 arriva il terzo e decisivo break del primo set, con Linette che fallisce una palla corta in risposta a un rovescio in slice dell’avversaria.

Nel secondo set, la tennista polacca spreca la sua prima e unica occasione di palla break al primo game, mentre Muchova non si lascia sfuggire la sua e ottiene il primo break del parziale sul 2-1. La conferma del break arriva sul 4-1, quando Muchova risponde alla seconda di servizio di Linette con un vincente di rovescio lungolinea che lascia ferma l’avversaria. Alla tennista ceca non resta che chiudere la partita al gioco successivo, per accedere al quarto turno che la vedrà sfidarsi domenica contro Coco Gauff.

[3] C. Gauff b. H. Baptiste 3-6 6-0 6-3

Sulla Margaret Court Arena, il derby americano inizia con qualche difficoltà per la favorita. Gauff aveva perso solo nove game nelle due partite precedenti, ma contro Baptiste si è trovata a inseguire un’avversaria molto aggressiva, capace di restituirle subito il break di apertura. Sul 4-3 per Baptiste, la n. 70 del ranking ha saputo sfruttare i problemi di Gauff al servizio e la sua crescente confusione in risposta, ottenendo il break decisivo per il set. La classe 2004 ha perso il primo parziale con zero punti vincenti e 11 errori non forzati e ha faticato a mettere a segno la prima, facendo inoltre molta difficoltà a conquistare punti con la seconda.

Nel secondo parziale, tuttavia, Gauff si è risvegliata e ha ribaltato il risultato, non concedendo neanche una palla break all’avversaria e ottenendo subito il break di vantaggio sull’1-0. All’accresciuta aggressività con il servizio si è accompagnata una maggiore solidità nei turni di risposta, culminata nel game per il 4-0 dove è riuscita a strappare il servizio a Baptiste dopo 14 minuti e diciannove punti. La n. 3 ha così ottenuto il suo undicesimo set in uno Slam vinto per 6-0, lo stesso numero di Sabalenka. Più equilibrato il terzo set, finché Gauff sul 3-2 non ha saputo sfruttare la prima e unica palla break di tutto il parziale, chiudendo per 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Si tratta della centesima partita in un Grande Slam per Coco Gauff, che raggiunge questo traguardo lo stesso giorno di Carlos Alcaraz. È la nona donna ad aver preso parte a cento partite in uno Slam prima di compiere ventidue anni, il che la include in una ristretta élite che comprende Steffi Graf, Martina Hingis, Maria Sharapova e le sorelle Williams.

[12] E. Svitolina b. [23] D. Shnaider 7-6(4) 6-3



Sempre sulla Margaret Court Arena, le due giocatrici si affrontano per la prima volta in carriera. Il primo set è equilibrato: dal 2-2 le due tenniste si scambiano break e controbreak ma nessuna delle due riesce a prevalere e si va al tie-break, dove Svitolina si impone sul 7-4.

Nel secondo set, Shnaider paga molti errori dalla parte del dritto, con la tennista ucraina che è brava a farla muovere per il campo. Sul 2-1, l’ottimo rovescio in back della tennista ucraina preannuncia il break per il 3-1, confermato dal dritto mancino della russa che si stampa in rete. Un doppio fallo sul 3-1 regala una palla break alla russa: la risposta di rovescio di Svitolina sventa la prima palla break. Alla seconda palla break, però, la tennista ucraina non se la sente di provare uno smash e Shnaider rimanda facilmente dall’altra parte un vincente lungolinea, ottenendo il controbreak.

La russa rinfrancata riesce a piazzare un ottimo vincente di rovescio ma spreca il vantaggio non controllando il rovescio successivo. Il bello scambio che ne segue premia Svitolina sul suo terreno preferito, quello dei colpi ritmati alla stessa altezza: dopo uno scambio lungo, la n. 12 del ranking riesce a piazzare un vincente di dritto incrociato che la porta sul 4-2. Un altro doppio fallo di Svitolina sul 30-0 e un errore sulla palla break porta il match sul 4-3. A decidere la partita è il game successivo, con Svitolina che ottiene il vantaggio con uno stupendo passante di rovescio in contropiede: nel punto successivo, Shnaider fa il suo primo doppio fallo del set e concede a Svitolina il controbreak.

Nel game decisivo per il set e il match, Shneider fa ancora ottimi punti – come un dritto lungolinea che la porta sul 15 pari – ma Svitolina è lanciata e chiude la partita al primo match point con un vincente di rovescio lungolinea, dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. La tennista ucraina approda al ventunesimo ottavo di finale della sua carriera, e il sesto all’Australian Open. Nella prossima partita si troverà davanti un’altra giocatrice russa, Mirra Andreeva.

[8] M. Andreeva b. E.G. Ruse 6-3 6-4 (di Federica Migliorati)

Mirra Andreeva supera Elena Gabriela Ruse in due set, imponendosi 6-3 6-4 dopo un’ora e 35 minuti di gioco. Nel primo parziale la russa, testa di serie numero 8, parte con qualche incertezza al servizio, ma riesce a fare la differenza nei momenti chiave: un solo break basta per indirizzare il set, nonostante le quattro palle break non sfruttate dalla rumena. Quando i giri della palla accelerano negli scambi prolungati, Andreeva mostra una cilindrata superiore e chiude il set sul 6-3 in 43 minuti.

Il secondo set è più combattuto, frammentato, con continui capovolgimenti e ben quattro break e contro-break consecutivi nella fase iniziale. Ruse prova a restare aggrappata al match con un atteggiamento aggressivo, ci prova, ma nei game decisivi regala punti e parallelamente Andreeva trova maggiore solidità. La russa strappa il servizio per salire 5-4 e, pur andando sotto 0-30 nel game finale, sfrutta gli errori dell’avversaria e chiude al primo match point. Al prossimo turno Andreeva affronterà Elina Svitolina.