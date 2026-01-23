Australian Open, finisce subito il torneo di Errani e Vavassori

L. Siegemund/E. Roger-Vasselin b. [1] S. Errani/A. Vavassori 6-4 6-2

Finisce in un’ora e dodici, con il punteggio di 6-4 6-2, la partita del doppio misto tra Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e il francese Édouard Roger-Vasselin. Gli italiani perdono il servizio sull’1-2 del primo parziale, con Vavassori che non riesce a rispondere a rete al dritto lungolinea di Siegemund. Sara e Andrea cercano di recuperare lo svantaggio sul 3-5, ma la risposta in lob di Vavassori è poco precisa e Siegemund a rete è straordinaria. Nel game successivo, Errani si difende egregiamente ma si deve arrendere di fronte al diritto incrociato di Roger-Vasselin, che la costringe a giocare da fondo e offre a Siegemund l’occasione di chiudere a rete il punto decisivo del set.

Nel secondo set, Vavassori non riesce a trovare ritmo in risposta e nello scambio. Si ripete lo schema del primo parziale, con gli italiani che perdono il servizio nel terzo game. Il momento chiave arriva sul 4-2 per la coppia francese/tedesca, con Errani al servizio. Si va subito sullo 0-40 e agli azzurri non basta vincere lo scambio più bello del match, terminato con un recupero vincente incrociato di Vavassori che ottiene il 40-15. Con una volée di rovescio la tedesca si prende il punto successivo, che porta a 5-2 e al break decisivo, e poi chiude a zero il suo successivo turno di battuta, siglando il 6-4 6-2 finale e meritantosi il titolo di migliore in campo.

Una delle coppie favorite del torneo viene eliminata dai campioni del Roland Garros 2024, che sono al loro terzo torneo insieme. Siegemund e Roger-Vasselin chiudono la partita avendo strappato tre servizi su quattro a Errani. Da parte loro, gli italiani non sono mai riusciti a trovare il ritmo necessario per essere davvero minacciosi in risposta, e non sono dunque riusciti a ostacolare l’avanzata di Siegemund a rete. Si chiude prima del previsto l’Australian Open di Vavassori, che giovedì assieme a Simone Bolelli ha perso la sua partita d’esordio nel doppio maschile contro Ho e Jebens. Gli italiani escono quindi di scena sia dal doppio misto sia da quello maschile: sabato, nel doppio femminile, Errani scenderà di nuovo in campo insieme a Jasmine Paolini contro le padrone di casa Kimberly Birrell e Talia Gibson.

(di Silvia Frigeni)