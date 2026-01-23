Australian Open, Jovic batte Paolini e ringrazia Djokovic: “Continuerò ad ascoltare i suoi consigli” 

Iva Jovic, dopo aver battuto Jasmine Paolini 6-2 7-6, ha staccato il pass per gli ottavi di finale all’Australian Open 2026, regalandosi per la prima volta in carriera la prestigiosa “seconda settimana” in un torneo del Grande Slam. Ma dietro il successo della diciottenne americana, attualmente numero 27 al mondo, si nascondono i consigli di un mentore speciale. Durante la conferenza stampa post-match la giovane tennista ha analizzato il suo attuale livello di gioco e svelato un retroscena curioso con il suo idolo Novak Djokovic. Tra i temi caldi affrontati, anche la transizione dal tennis universitario al circuito WTA, verificatasi lo scorso anno.

D: Sei alla tua prima seconda settimana in un Grande Slam. Cosa pensi del match di oggi? Quali sono le tue emozioni dopo aver raggiunto questo traguardo?

Iva Jovic: “Ci sono stati molti alti e bassi e ho decisamente dovuto tenere il servizio alla fine dopo essere stata brekkata così vicina alla vittoria. Quindi sono solo contenta di essere riuscita a chiuderla in due set, e ovviamente essere nella seconda settimana di uno Slam per la prima volta è un grande risultato per me. Non sai mai come inizierà l’anno, ovviamente speravo di iniziare bene e vincere molte partite, ma non sai mai quando tutto scatterà nel modo giusto”.

D. Quanto è stato difficile resettare dopo essere arrivata così vicina e non aver servito per il match?

Iva Jovic: “Penso che sia stato difficile. Ovviamente vuoi chiudere al servizio alla prima occasione, ma non ho giocato un gran game servendo per il match. Credo di essere diventata un po’ passiva, un po’ nervosa, e lei è chiaramente una giocatrice esperta. Quindi, ha giocato bene le sue carte e ha fatto quello che doveva fare. Nel tie-break sono stata un po’ più assertiva e ho eseguito bene. Penso che gli ultimi quattro o cinque punti del tie-break siano stati molto buoni. Sono contenta di essere stata in grado di usare il momento del break e di quel contrattempo per rifocalizzarmi e diventare più aggressiva“.

D. Novak ti ha detto qualcosa di particolarmente utile di recente?

Iva Jovic: “Sì, in realtà ho parlato un po’ con Novak ieri. Mi ha dato dei consigli molto mirati per il mio gioco e qualcosa che potevo provare a incorporare in questo match che ho appena giocato. Quindi quella era una delle cose fisse nella mia mente, perché penso che quando Novak ti dà un consiglio, lo segui. Mi ha detto di aprire il campo un po’ meglio, di non affrettare i colpi ogni volta e di trovare più ampiezza. Ho provato a farlo ed è finita bene. Quindi cercherò di continuare ad ascoltare Novak”.

D. A tale proposito, quando cresci idolatrando un giocatore, quanto è surreale che poi lui guardi il tuo gioco e ti offra consigli concreti?

Iva Jovic: “È piuttosto folle. Pensi sempre a quei momenti in cui incontrerai i tuoi idoli, e a volte per certe persone può essere un po’ deludente se magari non sono così gentili o aperti come avevano previsto. Penso succeda spesso di rendersi conto che non sono affatto come appaiono in TV. Credo che lui (Novak Djokovic) sia quasi ancora più gentile e attento fuori dalle telecamere rispetto a come viene ritratto, è stato fantastico. Voglio dire, è così intelligente e vuole davvero aiutare le nuove generazioni. Sono davvero grata di aver ricevuto quei consigli. Spero di parlarci ancora”.

D. Non hai ancora perso un set qui. Di cosa sei stata più soddisfatta nel tuo gioco finora?

Iva Jovic: “Penso di aver fatto solo un buon lavoro nel gestire la situazione questa settimana, onestamente. Ho lavorato duramente per alzare il mio livello base ed essere in grado di giocare un buon tennis giorno dopo giorno. Quindi non penso di aver giocato al di sopra delle mie possibilità. Penso di essere stata solo capace di mantenere un livello costante ogni giorno. Anche nelle settimane precedenti a questo torneo, ho giocato due settimane prima e ho fatto molti match, quindi mi sento come se fossi un po’ in “autopilota” a questo punto. È bello avere questo ritmo così presto nell’anno”.

D. Come mai hai deciso di non proseguire con il tennis universitario e di passare al professionismo?

Iva Jovic: “All’inizio, quando ho cominciato a giocare, non si trattava mai di diventare una professionista, penso che tutto abbia preso il suo corso naturale. Amavo solo giocare e competere. Quindi, sicuramente per molto tempo l’idea è stata quella di entrare in una grande scuola, avere una buona carriera al college e ottenere una buona istruzione“.

“Quello era il piano, poi le cose hanno preso una piega diversa. Sono contenta che non sia stato un dubbio al 50/50 a causa di tutte le regole sull’idoneità, la decisione è stata un po’ presa al posto mio perché o passavo al professionismo o dovevo rinunciare a molti soldi e molti punti, cosa che non potevo fare. Quindi la scelta è stata in un certo senso obbligata, e ora penso che sia stata decisamente la scelta giusta“.

D. Il tuo prossimo incontro sarà contro Yulia Putintseva per un posto nei quarti di finale. Cosa pensi di lei e come intendi affrontarla?

Iva Jovic: “Spero di non lasciare che il pubblico e tutto il resto abbiano troppo effetto. Spero di poter solo giocare il mio tennis migliore in campo. Ma è la prima volta, il primo incontro tra noi. L’ho vista giocare un po’, sicuramente guarderò altri video ora che so che giocherò contro di lei. Lei è nel circuito da un bel po’, ha molta esperienza ed è chiaramente in questa fase del torneo per una ragione. Sarà complicato, ma penso che se continuerò a pensare a fare il mio, come ho detto prima, sarà un buon match“.

A cura di Sabrina Giorgi