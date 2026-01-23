Australian Open, Sabalenka scherza: “Il mio inglese non funziona, sono troppo concentrata su Gucci!”

Una gara faticosissima che ha portato la n. 1 del mondo ad alzare notevolmente il suo livello di tennis. Alla fine ce l’ha fatta Aryna Sabalenka a chiudere in due set la pratica Potapova. Due tie-break vinti, il secondo complicato con ben 4 set point annullati alla sua avversaria: di seguito le sue impressioni in conferenza stampa.

D. In passato hai parlato molto dell’aggiungere più spin al tuo dritto, rendendolo un colpo più pesante. Quanto è stato un cambiamento tecnico e quanto un cambiamento di atteggiamento?

A. Sabalenka: “È stato un grande cambiamento. Prima colpivo praticamente solo piatto da entrambi i lati. Ma per fortuna non ho faticato a lungo con questo cambiamento, probabilmente perché ero giovane ed ero desiderosa di cambiare qualcosa. È stato abbastanza facile.

Però è stato un cambiamento enorme nel mio gioco, che mi darà molti benefici in futuro. È un cambio tecnico, ma anche mentale: devi essere pronta, devi essere aperta a qualcosa di nuovo per poter cambiare”.

D. Oggi si vedono molte giocatrici nel circuito WTA colpire con più spin, come Iga, Coco. Pensi che in passato ci fosse l’idea che per giocare un tennis offensivo bisognasse colpire piatto, e che ora questa visione stia cambiando?

A. Sabalenka: “Penso di sì, sta cambiando. Stiamo prendendo molto dal tennis maschile. Un colpo pesante con spin è molto più aggressivo di una palla solo piatta. Non è così facile bloccarla. Non so come dirlo… Non so, come si dice, rimandarla indietro? È più pesante. È completamente… non lo so. Oh mio Dio, inglese, torna da me per favore (sorride). Non è così facile…”.

D. Rispondere con ritmo?

A. Sabalenka: “Non è facile rispondere… Sono così concentrata su Gucci in questo momento che il mio inglese non funziona (sorride). Scusate, ragazzi. Oggi sono davvero fuori. Ma cercherò di spiegarmi al meglio”.

D. Da numero 1 del mondo, che tipo di aspettative hai trovato riguardo all’essere una sorta di ambasciatrice dello sport? Pensi che queste aspettative siano diverse per una numero 1 del mondo femminile rispetto a un numero 1 maschile?

A. Sabalenka: “Vi ho appena detto che il mio inglese non funziona e mi fate queste domande difficili (sorride). Ripetimi la domanda”.

D. Che tipo di aspettative hai come numero 1 del mondo?

A. Sabalenka: “Dalle persone o da me stessa?”

D. Entrambe. Se senti di essere un’ambasciatrice, una figura di riferimento per il tennis.

A. Sabalenka: “Io voglio avere un’enorme influenza sulla prossima generazione. Questa è l’unica aspettativa che ho su me stessa ed è l’unico focus che ho: essere un buon esempio, mostrare che puoi bilanciare le cose, che puoi divertirti ma anche essere molto concentrata sulla tua carriera, così che i ragazzi più giovani non facciano gli stessi errori che ho fatto io, cioè essere troppo concentrata solo sul tennis, cosa che in realtà crea molta pressione e finisce per distruggerti dall’interno.

Sto solo cercando di essere un esempio per la prossima generazione: divertirsi, essere disposti a fare le cose che ti piacciono e che ti danno gioia, ma allo stesso tempo restare concentrati sul tennis. Questa è l’unica aspettativa che ho su me stessa. Non so cosa si aspettino le persone da me. Essere un tennista di punta uomo o donna non fa differenza. Credo sia importante essere semplicemente se stessi”.

Nel corso della conferenza stampa fiume la n. 1 del mondo ha toccato anche altri argomenti. Ha dichiarato che non le piacerebbe giocare ad alte temperature visto che le previsioni prevedono un innalzamento delle stesse nei prossimi giorni. Poi ha dichiarato che ama le sfide ma vorrebbe un figlio attorno ai 32 anni, per poi magari tornare in campo dopo la maternità, a proposito del livello mostrato a Melbourne da Djokovic, Wawrinka e Cilic. Intanto l’attuale regina mondiale del tennis femminile è stata scelta da Gucci come testimonial del brand e lei stessa ha pubblicato sui social un video in cui giocava a tennis con gli abiti firmati da Gucci.

D. Pensavo che ti presentassi alla conferenza con l’outfit Gucci del video.

A. Sabalenka: “Ci avevamo pensato. Credo che questo bellissimo vestito sia già abbastanza. Volevo portare qualcosa di nuovo (sorride)”.

D. Riguardo alla collaborazione: come è nata e quanto sei entusiasta?

A. Sabalenka: “Gucci è audace ed espressivo. Penso che sia l’abbinamento perfetto (indossando gli occhiali da sole Gucci, ndr)”.

D. Stai pensando a collaborazioni con Gucci anche in campo?

A. Sabalenka: “Non chiudo la porta a questa possibilità. Vedremo. Purtroppo dobbiamo parlarne anche con Nike. Ma mi piacerebbe davvero. È il momento perfetto per portare la moda in campo. Gucci è il miglior brand, il miglior marchio di moda con il miglior designer in questo momento”.