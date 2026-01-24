Australian Open, Sinner: “Sono stato fortunato con la heat rule e la chiusura del tetto”

Con difficoltà, ben più del previsto, Jannik Sinner ha infine strappato il pass per gli ottavi dell’Australian Open 2026. L’azzurro ha messo in scena una prestazione non indimenticabile contro invece un ottimo Spizzirri, a cui sono andati i primi pensieri di Sinner in campo dopo la vittoria: “Oggi Eliott ha giocato benissimo e gli auguro solo il meglio“.

“Ho avuto delle difficoltà fisiche, sono stato fortunato con la heat rule e la chiusura del tetto, mi sono preso il mio tempo“, ha proseguito Sinner, “d’altra parte in questi tornei trovi sempre partite difficili, proverò ad avere la mentalità giusta. Nel terzo, con i crampi, pensavo a tante cose, li avevo per tutto il corpo. Sicuramente devo migliorare su questo, sto spingendo nella giusta direzione. Allo stesso tempo si è visto che il tennis è molto mentale, sono qui per combattere e giocare nel miglior modo possibile. Ringrazio il pubblico, ho dato tutto“.

Sinner è consapevole delle difficoltà del match, che proprio al momento di chiudere il tetto stava perdendo la bussola dell’incontro. Magari si potesse, per lui, giocare sempre con il tetto chiuso: “Devo dire che ho un buon record indoor…sarebbe bello chiudere sempre il tetto (ride). Ma devo essere in grado di giocare anche in condizioni di caldo. Avere un altro match è positivo, proverò a recuperare nel miglior modo possibile“.