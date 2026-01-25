Australian Open

Australian Open: si ritira Mensik, Djokovic ai quarti senza giocare

Un problema agli addominali ferma il ceco, pronto alla sfida con l’asso di Belgrado

Di Danilo Gori
Jakub Mensik - United Cup 2026 (@X United Cup)

Con un post su Instagram Jakub Mensik annuncia il proprio forfait dall’Australian Open: è una notizia dolorosa che priva il torneo dell’ottavo di finale che il giovane ceco avrebbe dovuto disputare lunedì contro Novak Djokovic. Questo il testo del post:

Questa è difficile da dire: dopo ogni tentativo per andare avanti devo ritirarmi dal torneo per via di un problema alla ferita a un muscolo addominale che è si è aggravata durante gli ultimi incontri. Mi dispiace molto, in ogni caso porterò a lungo con me le sensazioni di questo quarto turno all’Australian Open; sento l’energia da parte dei fans e l’atmosfera qui a Melbourne è stata veramente speciale. Grazie a tutti, alla mia squadra e a tutti per i messaggi di incoraggiamento, vogliono dire per me più di quanto non immaginiate. Ora è tempo di curarsi”.

