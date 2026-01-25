Australian Open: Sinner favorito con Darderi, Musetti può invertire i pronostici con Fritz

Ottavi di finale con il tricolore in campo all’Australian Open 2026: Jannik Sinner sfida Luciano Darderi per un posto nei quarti. Un incrocio quasi inaspettato, considerando che l’italo-argentino non è certo uno specialista dei campi in cemento e che sul suo cammino si era già trovato davanti Karen Khachanov, battuto brillantemente in quattro set.

Sinner, invece, ha dovuto fronteggiare un Eliot Spizzirri in grande spolvero e, come se non bastasse, i crampi che lo hanno attanagliato nel terzo set. La pausa per le temperature roventi di Melbourne ha però rigenerato l’altoatesino, che ha chiuso la contesa in quattro set, mostrando resilienza e concentrazione.

Primo incontro assoluto tra Sinner e Darderi: quote e pronostico

Quello degli ottavi di Melbourne sarà il primo scontro assoluto tra Sinner e Darderi. Il numero 2 del mondo vanta però un record perfetto contro i connazionali: 17 vittorie su 17 partite disputate, con 39 set vinti sui 43 giocati. I bookmaker non lasciano spazio a dubbi: Snai quota Sinner a 1,02 contro il 14 di Darderi, Goldbet a 1,01 contro 14, e Sisal a 1,01 contro 16. Due giorni di riposo dovrebbero permettergli di presentarsi al meglio, ma Darderi arriva con fiducia e consapevolezza dopo aver eliminato Khachanov. Chi vincerà affronterà uno tra Ben Shelton e Casper Ruud.

Match Snai Goldbet Sisal Sinner – Darderi 1,02 – 14 1,01 – 14 1,01 – 16 Musetti – Fritz 2,10 – 1,73 2,70 – 1,74 2,10 – 1,75

Musetti contro Fritz: equilibrio e storia recente

Occhi puntati anche su Lorenzo Musetti, che affronterà Taylor Fritz. L’ultima sfida tra i due risale alle ATP Finals di Torino e si era conclusa con un successo netto dell’americano per 6-3 6-4, ma Lorenzo arrivava stremato dopo la rincorsa a un posto tra i primi otto del 2025. In realtà, i precedenti parlano di equilibrio: 3-3 negli scontri diretti prima di Melbourne. Musetti però aveva vinto le ultime tre sfide, comprese quelle più prestigiose: Olimpiadi di Parigi 2024, Wimbledon e Montecarlo. Fritz, invece, aveva avuto la meglio in Coppa Davis e a Wimbledon nel 2022, quando l’italiano era ancora in fase di crescita.

Anche qui le quote riflettono il pronostico: Snai dà Musetti a 2,10 contro l’1,73 di Fritz, Goldbet 2,70 contro 1,74 e Sisal 2,10 contro 1,75. Sarà una partita equilibrata, probabilmente decisa dai dettagli, e che può davvero segnare il percorso di Musetti nel torneo.