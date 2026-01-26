Australian Open: i prodigi di Musetti incantano Fritz! E ora quarti con Djokovic

[5] L. Musetti [9] T. Fritz 6-2 7-5 6-4

Un Lorenzo Musetti in versione incantatore di serpenti suona il flauto dolce e ammalia Taylor Fritz. Che combatte valorosamente ma non dispone degli strumenti per decrittare l’estro della testa di serie numero cinque. Che, al di là di questo, conferma anche i passi da gigante nelle capacità di lettura del match.

Musetti è stato pressoché perfetto, lucido nel servire con costanza, come dice a Jim Courier nelle parole post match in merito ai suoi miglioramenti, e nel mischiare le carte nello scambio con il rovescio slice e con cambi di rotazione che hanno fatto la differenza nel punteggio. Inoltre, nei momenti difficili, ha mostrato calma e freddezza da vero campione. Due sole palle break concesse in tutto il match e un game finale spettacolare e sorprendente nella spregiudicatezza con cui l’azzurro dispensa dropshot come fossero noccioline.

Ora il livello si alza e prevede i quarti di finale, i primi per lui a Melbourne. Con Novak Djokovic; la montagna è altissima ma il carrarino (che ha perso 9 precedenti su 10) sembra equipaggiato come mai nel passato per la scalata. Intanto conferma, essendo Sinner-Darderi un derby, la presenza di due italiani ai quarti per il quinto Slam di fila. Da parte sua, completa un buon record personale: almeno quarti in tutti i Major, con tanto di semifinali a Wimbledon e al Roland Garros.

Primo set: Fritz serve male ma Musetti è perfetto

Musetti pone gran cura nel mettere in campo la prima palla, suo punto debole nel primo set del match con Machac. Ne piazza tre in fila ma manca le seconde tre e Fritz sbaglia la volée bassa di dritto che gli avrebbe dato il break nel secondo game. L’americano mostra inizialmente di essere pronto con il rovescio coperto lungolinea per controbattere allo slice a una mano di Lorenzo, ma la battuta non è ancora in temperatura.

Musetti ha tre palle break, di cui due consecutive. Ma Fritz è incisivo quanto basta per ricucire sempre e salire sul 2-1, senza break ma piuttosto movimentato. Musetti ha già sondato la via per sorprendere l’americano in uscita dalla battuta. Il tennista toscano sta inoltre servendo bene e tiene lo scambio in mano con sicurezza, mentre per Taylor i problemi si replicano nel quinto gioco.

Le gambe portano Lorenzo ovunque e Fritz deve vincere il punto due volte, e non sempre basta; uno smash a rimbalzo si perde oltre l’ultima linea del campo e sulla seconda palla l’aggressione dell’azzurro è puntuale. Il favorito numero cinque del torneo cambia rotazioni e confonde l’avversario, che cede la battuta e scivola poi sul 2-4. Fritz avrebbe bisogno della battuta migliore ma per ora il meccanismo non c’è. E allora non resta che ammirare nel settimo game la sapienza tattica e i colpi ora coperti ora tagliati di Musetti che solcano, indecifrabili, il campo e causano il secondo break del match a favore. In 32 minuti il 6-2 finale vede per Lorenzo il 67% di prime palle, con conversione all’86%; Fritz si ferma al 42%.

Secondo set: il genio di Lorenzo rompe l’equilibrio e lo porta sul 2-0

Musetti riparte con la battuta nel solco del primo parziale mentre Fritz finalmente fa tuonare la cannonball. La velocità massima rilevata è 216 chilometri orari. Ma lo statunitense ha il dritto un po’ ballerino, forse ancora impressionato dalle capacità di copertura del campo del rivale. Eppure il servizio lo traghetta con buona sicurezza al 2-1 senza break dopo otto minuti.

Taylor è più aggressivo in risposta, rischia con la palla corta e la sua vivacità cambia il corso dei palleggi. Musetti ha meno tempo per scegliere i colpi e concede nel quarto game la seconda palla break della partita. Il servizio vincente è la soluzione che lo salva ma il match pare cambiato, con il numero nove del seeding che ora si cimenta anche nel serve and volley. Musetti è bravissimo a ricavarsi una chance per togliere la battuta al rivale, ma l’opportunità sfuma proprio perché Fritz ora sta servendo bene.

In tutto questo Musetti non perde di vista quanto sia essenziale la cura da dedicare al servizio. Il carrarino ha modo anche di risplendere con un paio di soluzioni in tocco, compreso un passante incrociato di dritto, e non disdegna di accorciare il palleggio portandosi a rete. Lorenzo ha qualche grattacapo in uscita dalla seconda di servizio e sulla diagonale del rovescio appare qualche crepa. L’ottavo gioco si decide ai vantaggi ma Musetti scrive comunque 4-4.

L’azzurro si porta sul 5-5 con un game bianco, per l’occasione licenzia una palla corta di rovescio che disegna una traiettoria piuttosto alta appena oltre la rete. Il punto è bellissimo ma il dritto lungolinea che nell’undicesimo game gli offre lo 0-40, oltre che stupendo, è importantissimo. Fritz stringe con il dritto, poi apre il gioco sulla destra, ma l’azzurro rinviene e lancia un rovescio incrociato in contropiede. Risultato? Break del 6-5 e l’applauso della Rod Laver Arena alla sua lucida genialità. Il 7-5 arriva con un ace: 15 colpi vincenti per lui, tre ace e in generale il successo in un set delicato ed equilibratissimo.

Terzo set: Musetti trova subito il break e lo difende fino alla fine

Il momento magico non si estingue con la fine del parziale ma prosegue perché Lorenzo alza la traiettoria, camuffa i colpi e di nuovo inganna Fritz, sul cui volto appaiono i primi segni di frustrazione; la risposta vincente di dritto dell’azzurro vuol dire 0-40 e il break arriva due scambi più avanti. Musetti sta dando fondo alle rotazioni di cui dispone per non concedere punti di riferimento all’atleta americano, che grazie alla battuta si rifugia alla prima pausa lunga sull’1-2 con un break da recuperare con urgenza.

La pressione è su di lui anche perché l’efficacia alla battuta di Musetti non conosce per ora pause; Taylor mostra di aver superato il momento down nel primo gioco del set e torna a tuonare con il colpo di inizio gioco per giungere sul 2-3. Lorenzo però si porta sul 4-2 servendo nei primi tre turni alla battuta 3 primi servizi su 4 e scambiando senza correre troppi rischi; se il palleggio si allunga Fritz entra in apnea e tenta di liberarsi d’impaccio non trovando però il campo.

Musetti non trema e scrive 5-3, nel nono game un lob colpito sotto le gambe in arretramento sorprende Fritz e fa scattare in piedi la platea, Lorenzo si porta sullo 0-30 ma forse smarrisce la concentrazione e si lascia rimontare e superare. La questione va comunque ai vantaggi ma Fritz si salva e rimanda tutto al decimo gioco, con Musetti che serve per il match.

È il momento più delicato per il Muso: il 15-0 è un ace, poi arriva la palla corta di dritto e poi un’altra. Il sangue freddo è incredibile e sul 40-0 c’è un terzo dropshot, e Fritz ne ha abbastanza.