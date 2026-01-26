Australian Open, LIVE: Sinner vince 6-3 il secondo su Darderi, è avanti di due set

Dopo la vittoria di Musetti su Fritz possiamo dirlo ufficialmente: l’Italia avrà due giocatori ai quarti di finale per il quinto Slam di fila. Oltre al carrarino, uno tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, protagonisti di uno storico derby in ottavi di finale a Melbourne, sarà tra gli ultimi otto dell’Australian Open 2026. Primo incrocio tra il n.2 al mondo e Luli, al primo quarto turno Major in carriera.

Sinner-Darderi 6-1 6-3 5-4 Palle break, quattro, in un lungo nono game per Darderi. Che alza il livello, scambia con forza e vigore, ma Sinner non trema, troppo freddo quando conta, e rimane avanti.

Sinner-Darderi 6-1 6-3 4-3 C’è partita in questo terzo set, con Darderi che trova anche un paio di bei vincenti riuscendo a tenere lo scambio con Sinner. Ma senza riuscire a dare davvero fastidio in risposta.

Sinner-Darderi 6-1 6-3 3-2 Bravo Luli ad annullare due palle break nel quarto game per tentare quantomeno di rimanere in scia. Ma in risposta non può nulla contro la battuta e l’impressionante ritmo di Sinner.

Sinner-Darderi 6-1 6-3 2-1 Inizia senza eccessive accelerazioni di Sinner, o errori di Darderi, il terzo set. I primi tre game scivolano via molto rapidamente, senza occasioni.

SET SINNER! Jannik continua imperterrito sul proprio percorso netto e, trovando un altro break, va a chiudere un secondo set mai in discussione. Domina da fondo campo, non dà neanche il tempo a Darderi di organizzare una resistenza. 6-1 6-3.

Sinner-Darderi 6-1 4-2 C’è poco da fare per Darderi che, oltre a tenersi a galla al servizio, non riesce ad incidere in risposta. Sinner lascia anche andare qualche variazione, tra smorzate e discese a rete, grazie a un controllo totale visti il set e break di vantaggio.

Sinner-Darderi 6-1 2-1 Da 40-15 nel terzo game Darderi si smarrisce, errori evitabili e un po’ di tensione dovuta all’avversario e alla pressione imposta. Arriva così il break per Sinner, timbrato dal lancio di racchetta di Luli.

SET SINNER! Il primo parziale si esaurisce rapidamente, con Sinner che non lascia nulla alle sue spalle. Darderi prova a reagire quanto possibile, ma non basta. Jannik chiude 6-1, sul suo servizio, sfruttando anche la battuta.

Sinner-Darderi 4-0 Jannik vola via. Dopo neanche 20 minuti è avanti di due break, semplicemente dominante da fondo. Darderi prova anche a spingere nello scambio, ma il n.2 al mondo è intangibile.

Sinner-Darderi 2-0 Occasioni annullate, e subito dopo trasformate. Gran game in risposta di Sinner, che dà un ritmo più incisivo allo scambio, tenendo lontano Darderi. Subito arriva il break.