Australian Open

Australian Open, LIVE: Sinner vince 6-3 il secondo su Darderi, è avanti di due set

Jannik contro Luciano agli ottavi, per raggiungere Musetti tra gli ultimi otto. La diretta scritta su Ubitennis

Di Redazione
3 min di lettura
Jannik Sinner - Australian Open 2026 (foto X @ATPTour_ES)

Dopo la vittoria di Musetti su Fritz possiamo dirlo ufficialmente: l’Italia avrà due giocatori ai quarti di finale per il quinto Slam di fila. Oltre al carrarino, uno tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, protagonisti di uno storico derby in ottavi di finale a Melbourne, sarà tra gli ultimi otto dell’Australian Open 2026. Primo incrocio tra il n.2 al mondo e Luli, al primo quarto turno Major in carriera.

Sinner-Darderi 6-1 6-3 5-4Sinner-Darderi 6-1 6-3 4-3Sinner-Darderi 6-1 6-3 3-2Sinner-Darderi 6-1 6-3 2-1SET SINNER!Sinner-Darderi 6-1 4-2Sinner-Darderi 6-1 2-1SET SINNER!Sinner-Darderi 4-0Sinner-Darderi 2-0Sinner-Darderi 1-0
4 min ago26/01/2026 9:59

Sinner-Darderi 6-1 6-3 5-4

Palle break, quattro, in un lungo nono game per Darderi. Che alza il livello, scambia con forza e vigore, ma Sinner non trema, troppo freddo quando conta, e rimane avanti.

17 min ago26/01/2026 9:46

Sinner-Darderi 6-1 6-3 4-3

C’è partita in questo terzo set, con Darderi che trova anche un paio di bei vincenti riuscendo a tenere lo scambio con Sinner. Ma senza riuscire a dare davvero fastidio in risposta.

25 min ago26/01/2026 9:38

Sinner-Darderi 6-1 6-3 3-2

Bravo Luli ad annullare due palle break nel quarto game per tentare quantomeno di rimanere in scia. Ma in risposta non può nulla contro la battuta e l’impressionante ritmo di Sinner.

35 min ago26/01/2026 9:28

Sinner-Darderi 6-1 6-3 2-1

Inizia senza eccessive accelerazioni di Sinner, o errori di Darderi, il terzo set. I primi tre game scivolano via molto rapidamente, senza occasioni.

45 min ago26/01/2026 9:18

SET SINNER!

Jannik continua imperterrito sul proprio percorso netto e, trovando un altro break, va a chiudere un secondo set mai in discussione. Domina da fondo campo, non dà neanche il tempo a Darderi di organizzare una resistenza. 6-1 6-3.

59 min ago26/01/2026 9:04

Sinner-Darderi 6-1 4-2

C’è poco da fare per Darderi che, oltre a tenersi a galla al servizio, non riesce ad incidere in risposta. Sinner lascia anche andare qualche variazione, tra smorzate e discese a rete, grazie a un controllo totale visti il set e break di vantaggio.

1 hr 10 min ago26/01/2026 8:53

Sinner-Darderi 6-1 2-1

Da 40-15 nel terzo game Darderi si smarrisce, errori evitabili e un po’ di tensione dovuta all’avversario e alla pressione imposta. Arriva così il break per Sinner, timbrato dal lancio di racchetta di Luli.

1 hr 21 min ago26/01/2026 8:42

SET SINNER!

Il primo parziale si esaurisce rapidamente, con Sinner che non lascia nulla alle sue spalle. Darderi prova a reagire quanto possibile, ma non basta. Jannik chiude 6-1, sul suo servizio, sfruttando anche la battuta.

1 hr 30 min ago26/01/2026 8:33

Sinner-Darderi 4-0

Jannik vola via. Dopo neanche 20 minuti è avanti di due break, semplicemente dominante da fondo. Darderi prova anche a spingere nello scambio, ma il n.2 al mondo è intangibile.

2 hr 37 min ago26/01/2026 8:26

Sinner-Darderi 2-0

Occasioni annullate, e subito dopo trasformate. Gran game in risposta di Sinner, che dà un ritmo più incisivo allo scambio, tenendo lontano Darderi. Subito arriva il break.

2 hr 42 min ago26/01/2026 8:21

Sinner-Darderi 1-0

Subito inizio insidioso per Sinner, costretto ad annullare due palle break di fila, sfruttando la prima. Nello scambio si vede un buon Darderi.

TAGGED:
