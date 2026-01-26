Australian Open, pallata di Ostapenko in faccia a Siegemund: e torna alla mente il precedente dello US Open

Mentre i tabelloni di singolare maschile e femminile si sono allineati ai quarti di finale con gli incontri giocatisi nella giornata di lunedì 26 gennaio, proseguono parallelamente i tornei di doppio all’Australian Open 2026. Una delle coppie più accreditate, anche alla luce della testa di serie n. 3 è quella composta da Jelena Ostapenko e Su-wei Hsieh, recenti vincitrici del Brisbane International 2026. Per un posto in semifinale a Melbourne Park se la vedranno contro Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, ma a fare rumore più di tutto è stato quanto accaduto nel corso della partita degli ottavi contro Sofia Kenin e Laura Siegemund (n. 13 del seeding), nel secondo incontro in programma sulla Kia Arena.

Il precedente Ostapenko-Siegemund e la posizione di Hsieh

Sul 6-3 5-1 e 15-30, infatti, durante uno scambio Jelena Ostapenko ha colpito con una pallata in faccia Laura Siegemund, che è subito caduta a terra per poi rialzarsi nel giro di qualche secondo. Immediate le scuse della lettone nei confronti dell’avversaria, che non si è nemmeno girata per incrociare il suo sguardo. Al di là di quel colpo alla figura, che nel doppio è quasi ‘comprensibile’, nei limiti della legalità, a far discutere è stata soprattutto la reazione di ‘Aļona’, che una volta date le spalle alla rete ha sogghignato. Tra le due, tra l’altro, non deve evidentemente scorrere buon sangue dopo le storie tese allo US Open 2024 quando la teutonica con uno smash per poco non ha preso l’avversaria, che nel punto successivo si è fatta sentire con la voce, provocandola in modo palese.

El pelotazo en la cara de Ostapenko a Siegemund que está dando que hablar en el #AO26 💥



Ambas tenistas no se llevan precisamente bien 👀 pic.twitter.com/YXV4AJtcvT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 26, 2026

Anche perché, c’è da dirlo, la nativa di Riga non è nuova a questi ‘colpi alti’. Era successo già diverse volte in passato che Jelena Ostapenko – inavvertitamente o no, non sta a noi indagare – avesse colpito al volto un’avversaria. I due casi più famosi sono quelli del Dubai Tennis Championships 2023, quando la vittima fu Veronika Kudermetova, e dello US Open 2023, dove a farne le spese fu Sara Sorribes Tormo. Nessuna delle due protagoniste ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma ad esporsi è stata Su-wei Hsieh, partner della lettone, ai microfoni di ‘ELTA Sports’, emittente televisiva di Taiwan: “È stato un momento un po’ strano. Ho visto quello che ho visto e ho pensato ‘Oh mio Dio’. Di solito quando vediamo la palla arrivare verso la nostra testa cerchiamo di evitarla“.