Australian Open, Shelton verso la sfida a Sinner: “Il mio gioco è diverso rispetto ad un anno fa” 

Ben Shelton continua a dimostrare quanto il suo tennis stia maturando rapidamente. Nella vittoria in quattro set contro Casper Ruud con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 6-4, il giovane statunitense ha messo in mostra un gioco sempre più completo, fatto di scelte lucide, coraggio a rete e una crescente solidità mentale. In conferenza stampa il nordamericano ha analizzato nel dettaglio la partita, soffermandosi sull’evoluzione del suo gioco offensivo, sull’influenza del padre, sulle condizioni serali e sulle prospettive per il prossimo match.

D: Hai perso solo un punto a rete in quattro set, il che è davvero incredibile contro un giocatore che si muove così bene. Quanto sei contento di questo risultato?

Ben Shelton: “Penso di aver tentato molte giocate oggi e di aver commesso molti errori. Volée che avrei mancato qualche tempo fa. Ma ora mi sento sicuro del mio gioco a rete. Penso di prendere ottime decisioni, quindi non devo esagerare. Penso di andare a rete con i servizi giusti, con i colpi giusti, scegliendo i momenti giusti, e penso che sia per questo che sto vincendo molti punti. Riesco ad avvicinarmi alla rete. Riesco a sfruttar, quando il mio avversario è abbastanza lontano dalla linea di fondo e uso il drop volley quando ne ho bisogno. Ho solo pensato che le mie decisioni oggi fossero davvero corrette”.

D: Quanto è felice tuo padre quando giochi bene le volée?

Ben Shelton: “Lo adora. Credo che preferirebbe che giocassi bene le volée e perdessi la partita piuttosto che (ride, n.d.r.)… No, penso che sia una parte del mio gioco su cui ha avuto un’influenza enorme. Era un grande giocatore di servizio e volée. Nel corso degli anni, ha cercato di aiutarmi a migliorare sempre di più in questo. Siamo in un’epoca diversa del tennis, in cui i giocatori di fondo sono bravi e quello che riescono a fare con la risposta è incredibile, quindi devi essere creativo con i servizi che adotti e i momenti in cui usi le volée, perché ci sono alcune giocate in cui so che molti giocatori sono semplicemente troppo bravi in certi aspetti perché io riesca a ottenere risultati. Sono molto strategico con i servizi che uso per il serve and volley”.

D: Puoi farci entrare nella tua testa e provare a spiegarci quale argomentazione userai per convincerti che mercoledì sera potrà essere diverso rispetto all’anno scorso qui a Wimbledon?

Ben Shelton: “Penso che il mio gioco sia molto diverso. Penso che il modo in cui sto giocando, innanzitutto a rete, sarà un enorme vantaggio per me. Credo che il modo in cui sto variando il gioco dalla linea di fondo sia molto diverso rispetto a un anno fa. Stasera ho faticato a trovare il mio ritmo. Era la prima volta che giocavo di notte da quando sono qui e le condizioni erano completamente diverse. Ma ho superato una dura partita in quattro set e non ho mai colpito il mio diritto così bene. Mi sento come se stessi colpendo più forte di quanto abbia mai fatto. Penso che la mia risposta sia migliorata molto”.

“Un anno fa, oggi, non mi sentivo a mio agio nel rispondere con il dritto. Non lo usavo molto. Dovevo ricorrere spesso ad una risposta difensiva per riuscire a rimettere la palla in gioco. E ora sto arrivando a un punto della partita in cui mi sento come se non potessi sbagliare nemmeno un colpo. Penso che questo sia un aspetto che mi aiuta molto, perché per battere i migliori devi giocare un tennis offensivo. Penso che tutte queste cose insieme siano ciò che rende il mio gioco un po’ diverso rispetto a prima. Ma penso che tutti stiano lavorando e migliorando continuamente”.

D: Sai già se giocherai di notte? Preferiresti il giorno?

Ben Shelton: “Ci sono vantaggi in entrambi. Siamo qui ora, è l’1 di notte. Questo è il vantaggio del notturno. In passato qui mi sono sempre sentito più a mio agio di giorno, il servizio e tutti i colpi hanno più effetto. Ma onestamente sono aperto a tutto. Sono in un ottimo stato mentale. Mi hanno spostato su un altro campo a un altro orario stasera e l’ho presa con filosofia, trovando il modo di vincere. La mia mentalità sarà la stessa mercoledì. Mi va bene tutto”.

D: Mi ha fatto piacere sentirti rispondere in campo, quando ti è stata posta la domanda sul carisma, che hai citato Learner. Mi chiedo solo se puoi spiegare cosa vedi in lui in termini di carisma, perché penso che molte persone lo stiano vedendo per la prima volta e apprezzino la sua aura, quello che sta facendo qui.

Ben Shelton: “Sono super emozionato di vedere Learner e Iva Jovic. Iva si allena a Orlando dove sono io. Learner no, ma vedere i progressi che ha fatto… Cavolo, lo consideravo un ragazzino. Non lo è più, e sta giocando un tennis serio. Sono davvero contento per lui. Essendo anche lui mancino, per me è divertente guardarlo. Gioca un ottimo tennis tattico. È un grande atleta e continua a migliorare. Penso che il duo Learner Tien-Michael Zheng sia piuttosto pericoloso. Non vedo l’ora di vedere dove arriverà Learner a fine anno”.

A cura di Federica Migliorati