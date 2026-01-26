Darderi: “Contento del terzo set, all’inizio Jannik era ingiocabile”

D: Ciao Luciano, complimenti comunque per il torneo, io penso che tu debba essere orgoglioso di quello che hai fatto. Volevo chiederti, rispetto al piano di gara originale, hai già avuto modo di pensare se hai dei rimpianti, delle cose che potevi far meglio, delle situazioni che potevi gestire meglio durante la partita?

LUCIANO DARDERI: No, lui il primo set è ingiocabile, ha giocato molto bene. Soprattutto la velocità di palla è un po’ diversa dagli altri, non sono entrato subito in partita e mi sono ritrovato quasi 2 set a 0 sotto. Per fortuna mi sono svegliato, il terzo set è stato di buon livello, ho avuto le mie chance, anche se lui ha giocato molto bene. Sono contento perché nel terzo sono salito e mi sono potuto giocare un bel set, con qualche chance sia per lui che per me. Ho dimostrato che al terzo potevo giocare un po’ meglio, quindi vado tranquillo di testa dopo questo terzo set che, al di là di andare al quarto, è stato comunque di buon livello.

D: Qual è stata la parte in cui ti sei divertito di più?

LUCIANO DARDERI: Divertito è difficile, perché devi stare attento a non perdere 6-1, 6-1, 6-1. Quando il bambino piangeva sul 2-0 al terzo mi sono fermato 30 secondi e me la sono goduta, perché comunque è il numero due del mondo in questo momento e sul cemento ha vinto gli ultimi due anni di fila, non ha ancora perso una partita dal 2024 e siamo nel 2026, quindi vuol dire qualcosa. Sono contento della settimana che ho fatto, direi di tutto, perché ho fatto ottavi qui. So che ho perso con Alcaraz e qui ho perso con Sinner, quindi alla fine ho perso con loro due negli ultimi due Slam e sono felice di questo.

D: Ecco, proprio perché hai giocato due Slam, uno con Alcaraz e uno con Sinner, quali differenze da avversario noti nel loro tennis?

LUCIANO DARDERI: Sono un po’ diversi, gioco diverso. Secondo me il servizio di Jannik è un pochino meglio di quello di Carlos, Carlos forse ha qualcosina in più a rete, di mano. Il gioco è un po’ diverso, ma sono tutti e due forti. Sono contento di come sta cominciando la stagione e penso che, se continuiamo a lavorare così, possiamo fare grandi cose in questo fine anno, perché se non becchi Jannick e Carlos te la puoi giocare con quasi tutti. Queste partite sono veramente toste, entri già sapendo che sei mezza partita sotto.

D: Cosa hai pensato quando hai saputo che ti hanno programmato sulla Margaret Court e non sulla Rod Laver?

LUCIANO DARDERI: Non lo so, perché non ho visto quante partite ha giocato Jannik sulla Rod Laver o sulla Margaret. Non ci ho fatto caso, sinceramente, non so perché abbiamo giocato sulla Margaret, nessuno mi ha dato una spiegazione, non ho chiesto. Ieri sera mi avevano detto che Medvedev non giocava, mi aspettavo di giocare sulla Rod Laver che dicono sia un pochino più lenta, da quello che ho sentito al pubblico, però alla fine non cambiava tanto, è comunque un campo da tennis. Jannik è il giocatore che è, io sono quello che sono, quindi alla fine la partita è andata come doveva andare.

D: Chiaramente ti porti tanta consapevolezza da questo Slam; sul cemento, dove senti di poter migliorare, su cosa ti concentrerai da adesso in poi, con credo molto più entusiasmo visto che sei arrivato a questo livello?

LUCIANO DARDERI: Sì, ovviamente questa è una carica in più, perché giocare queste partite ti fa vedere su cosa puoi migliorare. Oggi mi sono sentito un po’ sotto di velocità, sia di gambe sia di gioco, anche perché non avevo mai fatto queste partite con Jannik e Carlos. È difficile pure trovare allenamenti con loro, perché tutti vogliono allenarsi con loro. Lo vedo come uno stimolo per migliorare, per essere un po’ più veloce e un po’ meglio in risposta, perché i primi due set non riuscivo a rispondere. Nel terzo set ho fatto un passo più indietro, ho cercato di rispondere un po’ di più e di cominciare gli scambi; questa cosa di scambiare un po’ di più mi ha fatto giocare meglio il terzo set e avere le mie chance.