Australian Open: frustrazione Gauff, racchetta distrutta dopo la sconfitta con Svitolina [VIDEO]

Un match completamente da dimenticare per Cori “Coco” Gauff, uscita dall’Australian Open con una sconfitta netta e un carico di frustrazione difficile da trattenere. La statunitense, numero 3 del seeding, è stata eliminata ai quarti di finale da Elina Svitolina con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 59 minuti di gioco, in un match mai realmente in equilibrio. Un ko pesante, per modalità e proporzioni, che ha lasciato il segno anche oltre il campo.

Lo sfogo fuori dal campo

All’uscita dal campo, visibilmente amareggiata, Gauff si è lasciata andare a uno sfogo rabbioso nel percorso verso gli spogliatoi, distruggendo la propria racchetta a colpi ripetuti sul pavimento. Un gesto che ha subito fatto il giro dei social e delle televisioni, nonostante il tentativo della giocatrice di sottrarsi alle telecamere: “Ho cercato di andare in un punto dove non ci fossero telecamere”. Ha sottolineato la tennista americana.

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

La stessa Gauff ha poi spiegato il suo disagio per l’esposizione mediatica di certi momenti: “Sì, ho un po’ un problema con le riprese televisive in certi momenti. La stessa cosa è successa con Aryna (Sabalenka, ndr.) dopo che l’ho affrontata in finale allo US Open. Penso che non sia necessario mandare in onda certi momenti. Ho cercato di andare in un posto dove pensavo non ci fossero camere, perché non mi piace rompere racchette. Però ho perso 6-1 6-2. Avevo già rotto una racchetta nei quarti o negli ottavi del Roland Garros, se non sbaglio, e avevo detto che non l’avrei mai più fatto in campo, perché non credo sia una buona rappresentazione di me. Ho provato ad andare dove pensavo che non l’avrebbero ripreso, ma ovviamente l’hanno fatto. Forse si possono aprire delle conversazioni su questo, perché mi sembra che in questo torneo l’unico posto davvero privato che abbiamo sia lo spogliatoio” ha evidenziato l’attuale numero 3 del mondo nella conferenza stampa post-match.

Emozioni, telecamere e gestione della rabbia

“Mi conosco e non voglio sfogare la rabbia sul mio team. Sono brave persone, non se lo meritano, e io so di essere emotiva. Quindi mi sono presa un minuto per andare a farlo. Non penso che sia una cosa negativa. Come ho detto, cerco di non farlo in campo davanti ai bambini e cose del genere, ma so che devo lasciare uscire quell’emozione. Altrimenti divento irritabile con le persone che mi circondano, e non voglio che succeda, perché, come ho detto, non se lo meritano. Hanno fatto del loro meglio, io ho fatto del mio, e ho solo bisogno di sfogare la frustrazione”. Un epilogo amaro per un torneo che (forse) per Gauff si è chiuso troppo presto, lasciando spazio a riflessioni non solo tecniche, ma anche sul rapporto tra atleti, emozioni e telecamere. Un episodio simile, infatti, era già accaduto con Aryna Sabalenka dopo la sconfitta subita dalla forte tennista bielorussa allo US Open 2023, quando in finale si era dovuta arrendere proprio a Gauff in tre set. It’s tennis, baby. The devil’s sport!