Australian Open, il programma di mercoledì 28 gennaio: Musetti-Djokovic nella notte. Sinner alle 9

Come vola il tempo quando ci diverte. L’Happy Slam è già entrato nel clou della competizione, e nella giornata di mercoledì 28 gennaio ci sarà da mettersi comodi, gustando il succulento programma della Rod Laver Arena, teatro dei quarti di finale – maschili e femminili – della parte bassa dei rispettivi main draw. Il programma dell’Australian Open entra sempre più nel vivo.

Australian Open Order of play – Wednesday, January 28, 2026 pic.twitter.com/xizQfusaNy — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) January 27, 2026

Il campo centrale del Melbourne Park metterà in scena, innanzitutto, lo scontro tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. Una sfida che ha sempre regalato un tennis sublime agli spettatori, che questa volta – almeno per quanto concerne il Belpaese – dovranno sgattaiolare via dal letto nel cuore della notte. Infatti il programma sulla Rod Laver Arena, campo principale dell’Australian Open, prenderà il via all’01:30 italiane (11:30 locali). Non prima delle 03:00 (ore 13:00 australiane), scenderà in campo l’ultimo quarto di finale femminile, nonché un serratissimo derby states tra Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

Gli appassionati tricolore dovranno ringraziare per la clemenza gli organizzatori del torneo, che permetteranno al pubblico italiano di seguire i due azzurri ancora in gara in orari “fattibili”. Il big match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, al primon quarto di finale all’Australian Open, non inizierà prima delle 04:30 del mattino (14:30 locali). Mentre non sarà necessario puntare alcuna sveglia estrema per seguire il numero due del mondo, Jannik Sinner, alle prese col bombardiere Ben Shelton. Il tete a tete tra l’azzurro e lo statunitense prenderà vita alle 19:00 australiane (sessione serale), quando in Italia saranno le 09:00 del mattino.