Australian Open, il programma di mercoledì 28 gennaio: Musetti-Djokovic nella notte. Sinner alle 9

Come vola il tempo quando ci diverte. L’Happy Slam è già entrato nel clou della competizione, e nella giornata di mercoledì 28 gennaio ci sarà da mettersi comodi, gustando il succulento programma della Rod Laver Arena, teatro dei quarti di finale – maschili e femminili – della parte bassa dei rispettivi main draw. Il programma dell’Australian Open entra sempre più nel vivo.
Il campo centrale del Melbourne Park metterà in scena, innanzitutto, lo scontro tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. Una sfida che ha sempre regalato un tennis sublime agli spettatori, che questa volta – almeno per quanto concerne il Belpaese – dovranno sgattaiolare via dal letto nel cuore della notte. Infatti il programma sulla Rod Laver Arena, campo principale dell’Australian Open, prenderà il via all’01:30 italiane (11:30 locali). Non prima delle 03:00 (ore 13:00 australiane), scenderà in campo l’ultimo quarto di finale femminile, nonché un serratissimo derby states tra Jessica Pegula e Amanda Anisimova.
Gli appassionati tricolore dovranno ringraziare per la clemenza gli organizzatori del torneo, che permetteranno al pubblico italiano di seguire i due azzurri ancora in gara in orari “fattibili”. Il big match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, al primon quarto di finale all’Australian Open, non inizierà prima delle 04:30 del mattino (14:30 locali). Mentre non sarà necessario puntare alcuna sveglia estrema per seguire il numero due del mondo, Jannik Sinner, alle prese col bombardiere Ben Shelton. Il tete a tete tra l’azzurro e lo statunitense prenderà vita alle 19:00 australiane (sessione serale), quando in Italia saranno le 09:00 del mattino.