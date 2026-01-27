Pronostici

Australian Open: per le quote la semifinale sarà Sinner-Djokovic. Ma Musetti sogna

I pronostici vedono il campione in carica con un piede già in finale. Musetti ha una chance, ma i precedenti pesano

Di Pietro Sanò
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Novak Djokovic e Lorenzo Musetti – Wimbledon 2024 (foto via Twitter @rolandgarros)

Sui campi del Melbourne Park, l’Italtennis è a caccia di gloria e successi, e questa volta non soltanto con Jannik Sinner. Le pedine azzurre in gara sono ancora due, e Lorenzo Musetti – oramai saldamente in Top 5 – vuole tentare il colpaccio col più vincente tennista della storia, Nole Djokovic, beneficiato dal forfait di Jakub Mensik agli ottavi. Vediamo, ricordando che Musetti giocherà per primo nella notte, Sinner nella mattina italiana, le quote.

Quarti di finale tricolore: le quote di Musetti e Sinner

SnaiGoldbetSisal
L. Musetti – N. Djokovic3,15 – 1,353,10 – 1,363,25 – 1,33
J. Sinner– B. Shelton1,07 – 8,501,07 – 7,801,08 – 7,50

Alle 04:30 italiane, il 24 volte Slam varcherà l’ingresso della Rod Laver Arena con l’obiettivo di torna in semifinale a Melbourne alla veneranda età di 38 anni, e parafrasando, il riposo concesso dall’infortunato Mensik potrebbe essere una componente non indifferente per la tenuta fisica in un possibile dispendioso match con Musetti, che contro Fritz ha espresso un tennis da favola. Le quote per il successo azzurro (sfavorito, a differenza di Sinner) sono a 3,15 su Snai e a 3,25 su Sisal, mentre la quota del passaggio turno di Nole è pari a 1,36. Nonostante la strepitosa forma dell’azzurro, i precedenti (9-1 in favore del serbo) pesano eccome. E meno di tre mesi fa, sul cemento di Atene, Djokovic è riuscito a imporsi per l’ennesima volta sul carrarino, che vanta una sola vittoria contro la leggenda di Belgrado, registrata a Montecarlo 2023. Lorenzo può sognare in grande, ma serve la sua miglior versione, anzi, qualcosa in più.

Capitolo Sinner-Shelton, la forbice è molto più ampia; le quote vedono lo statunitense praticamente spacciato contro il campione in carica dell’Australian Open, e l’upset di Ben è proposto a 8,50 su Snai e a 7,80 su Goldbet. Il mancino ha vinto una sola volta contro Jannik, ben tre anni or sono, a Shanghai, dopodiché ha perso 19 set consecutivi senza conquistarne nemmeno uno nelle successive 8 sfide. Ma non è escluso che, grazie al poderoso servizio, riesca a impensierire l’azzurro in un probabile tiebreak, anche se i due ne hanno giocati ben 8 e Sinner ha messo in cassaforte 7 di questi.

