Australian Open, allarme anche per Sinner: stava per chiamare il fisioterapista!

La vittoria in tre set di Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Australian Open contro Ben Shelton lo proietta in semifinale, ma non cancella del tutto qualche piccolo interrogativo emerso nel corso del match. Nulla che abbia compromesso l’andamento dell’incontro, gestito con soldità dal numero 2 del mondo, ma abbastanza da attirare l’attenzione degli addetti ai lavori.

Ipotesi fisioterapista

Durante la partita, infatti, in un colloquio con il proprio angolo è stata apertamente menzionata l’ipotesi di un intervento del fisioterapista. Un dettaglio colto dalle telecamere e che non è passato inosservato, soprattutto alla luce dei problemi di crampi accusati da Sinner nei turni precedenti, che avevano già sollevato qualche perplessità sulle sue condizioni fisiche.

Sinner minimizza

A fine match Sinner ha provato a rassicurare tutti, minimizzando l’accaduto, ma senza chiudere del tutto la porta ai dubbi. “Nelle ultime 48 ore non è andato tutto liscio”, ha ammesso, lasciando intendere che qualche difficoltà c’è stata, pur senza entrare nei dettagli e senza attribuire un peso eccessivo all’episodio.

Possibili cause

Le possibili spiegazioni restano diverse e, al momento, tutte plausibili. Potrebbe trattarsi dei normali strascichi di uno sforzo accumulato in una prima settimana intensa, di un semplice affaticamento o del riemergere dei crampi già visti in precedenza. Non va esclusa nemmeno una componente psicologica, magari legata alla pressione crescente che accompagna un torneo Slam quando si entra nella sua fase decisiva.

Ad oggi non ci sono segnali concreti che facciano pensare a un problema serio o strutturale, e lo stesso Sinner ha mostrato in campo garra e continuità. Resta però un episodio da monitorare, perché in un contesto di così alto livello anche i dettagli apparentemente minori possono assumere un peso specifico importante.

Djokovic sotto una buona stella

Nel frattempo, dall’altra parte del tabellone, Novak Djokovic continua il suo cammino in maniera quasi surreale. Sopravvissuto a un match che sembrava compromesso (quello con Lorenzo Musetti) e al turno precedente dove aveva beneficiato del ritiro di Jakub Mensik, il serbo sembra giocare sotto una buona stella, illuminato da una sequenza di eventi che inevitabilmente finisce per preoccupare i tifosi di Sinner in vista dell’incrocio in semifinale. Queste, infine, le dichiarazioni rilasciate dal tennista altoatesino sulla prossima sfida con il 24 volte campione Slam: “Giocare una semifinale Slam contro di lui (Djokovic, ndr.) è il motivo per il quale ti alleni. Per batterlo devi riuscire a essere al meglio e in passato ho imparato tante lezioni. Siamo fortunati ad avere ancora Novak a questo livello alla sua età. Speriamo sia una gran battaglia, poi vediamo come va”