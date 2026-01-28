Australian Open, Anisimova: “Dopo partite come questa ti senti come se stessi perdendo la testa”

Amanda Anisimova saluta Melbourne ai quarti di finale. La connazionale Jessica Pegula, cinica e glaciale, ha superato in due rapidi set una numero 4 fallosa e fragile dal punto di vista mentale. Una grande delusione per la finalista di Wimbledon e US Open, che aveva tutte le carte in regola per fare, quanto meno, match alla pari nel derby a stelle e strisce. Così non è stato. La solidità di Pegula ha mandato in tilt Amanda, la quale ha confessato in conferenza stampa di esser particolarmente delusa e frustrata dalla suddetta sconfitta. Ecco le sue parole:

D. Giornata difficile. Quando scendi in campo e non riesci a sentire la palla come fai di solito, qual è la tua strategia?

Amanda Anisimova: “Essere costante, mandare la palla in campo. Stavo facendo del mio meglio per mandare la palla in campo e giocare con una percentuale più alta, ma ho letteralmente sbagliato ogni palla in rete o servito in tribuna. Sì, lei stava giocando un ottimo tennis. Gioca sempre in modo stabile. Sai, ci sono state molte occasioni in cui lei non stava giocando al meglio e io stavo giocando proprio così. Stavo facendo del mio meglio per mandare la palla di là, ma ogni volta finiva nella rete”.

D. Ieri Coco diceva che i giocatori hanno bisogno di un po’ più di privacy dalle telecamere dietro le quinte. Mi chiedo cosa ne pensi. Pensi che sia un po’ invadente e, dopo una sconfitta come quella di oggi, come ti senti quando torni nel backstage e sei consapevole della loro presenza e cerchi forse di nascondere le tue emozioni?

Amanda Anisimova: “Dopo qualche giorno, quattro o cinque giorni, sai che ovviamente su Internet si vedrà quello che fai mentre cammini. Sapevo che erano lì, quindi ho tenuto la testa bassa e sono andata negli spogliatoi. Ci sono momenti belli, ovviamente quelli che la gente vede, e quelli sono divertenti. Poi, quando perdi, ci sono probabilmente momenti meno belli. Penso che il fatto che sia stato pubblicato il video di Coco sia difficile, perché lei non ha potuto dire la sua. Ma penso che a questo punto del torneo sapevo di non avere molta privacy, quindi sono andata negli spogliatoi e sapevo di poter stare lì, quindi…”.

D. Potresti dirci qualcosa sul fatto che hai usato la parola “stabile” per descrivere il suo gioco? Cosa trovi difficile nell’affrontarla?

Amanda Anisimova: “Lei non commette molti errori. Quindi se il tuo gioco non è al meglio, come oggi, ovviamente diventa un po’ più difficile. Mi sembra che a volte sono riuscita a ritrovare me stessa nella partita e a rientrare in qualche modo. Il fatto che lei giochi un tennis così costante non è facile, ma poi devi comunque mettere almeno due o tre palle in campo”.

D. Potrebbe essere difficile dirlo in questo momento, ma le sconfitte sono più dolorose ora che hai raggiunto un livello così alto per così tanto tempo e che forse hai aspettative più elevate nei tuoi confronti in queste partite importanti?

Amanda Anisimova: “Direi che come tennista puoi essere molto irrazionale, e ovviamente sono molto grata per la vita che ho, la carriera che ho, ma dopo partite come questa ti senti come se stessi perdendo la testa. Penso che dopo una giornata come quella di oggi perderò completamente il senso della razionalità per circa 48 ore, ed è proprio questo che succede quando lavori così duramente per qualcosa e poi hai partite e giornate come questa. Direi che è diverso da qualsiasi altra carriera. Quindi è questo che rende il tennis molto difficile, ma allo stesso tempo abbiamo una vita fantastica e sono grata per quello che faccio, anche se è sicuramente molto difficile da elaborare e da affrontare, ma sì”.