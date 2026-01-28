Australian Open: la storia di Arnaldi e le scarpe introvabili

Una calzatura è per sempre. Può sembrare il lancio di un nuovo slogan di scarpe, ma in realtà è una storia che riguarda Matteo Arnaldi e un pittoresco viaggio in BlaBlaCar alla vigilia del suo match d’esordio a Melbourne.

Matteo è in procinto di affrontare il russo Andrey Rublev al primo turno – match che poi perderà in tre set – ma prima ha un problema più urgente a cui pensare: le sue calzature abituali, le Asics Solution Speed FF 2, sono fuori produzione, e a quanto pare lui ne è sprovvisto. Poco male direte, può sempre giocare con un altro modello, ma il problema è che quel paio in particolare è pensato per la gestione dei suoi infortuni ai piedi, a cui è stato soggetto ripetutamente negli ultimi anni.

Le scarpe in taxi

Come riportato dal sito The First Serve, le scarpe non erano più reperibili in Australia. Da qui, con l’aiuto del sodale coach Marcel du Coudray, Arnaldi è riuscito a scovare quattro paia delle suddette scarpe in un piccolo negozio di Czestochowa, una cittadina a due ore dalla capitale polacca Varsavia. Ma il tempo era tiranno, ed essendo sabato, una spedizione tradizionale era fuori discussione. Da lì il colpo di genio: le scarpe hanno raggiunto Varsavia…. in autostop, grazie al servizio di BlaBlaCar. Successivamente, grazie all’intervento di un una conoscenza di du Coudray che lavora con la federazione polacca, le scarpe sono state imbarcate su un volo diretto a Melbourne, e recapitate ad Arnaldi la domenica, in tempo per il debutto.

La vicenda però ha avuto un seguito. In quanto fuori produzione, le scarpe restano irreperibili, ed essendo un modello specifico, ad Arnaldi ne serviranno altre paia per il prossimo futuro. Di conseguenza la decisione di lanciare un appello attraverso i canali social: a chiunque riuscirà a procuragli le Asics Solution Speed FF 2 della sua taglia, la 45, Arnaldi ha promesso in cambio una maglia autografata.