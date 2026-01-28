Australian Open

Australian Open LIVE: Musetti vince il primo su Djokovic! Più tardi Sinner

Segui con noi il LIVE degli ultimi quarti di finale maschili dell'Australian Open

Lorenzo Musetti - Australian Open 2026 (foto X @rolandgarros)

Siamo arrivati alla giornata dei quarti di finale del singolare maschile che vedono impegnati i due italiani ancora in corsa. Nel pomeriggio di Melbourne scendono in campo Lorenzo Musetti e il 10 volte campione del torneo Novak Djokovic. Alle 9 ora italiana, Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton.

Musetti conferma il break: 6-4 3-2Musetti di nuovo avanti: 6-4 2-1Djokovic c’è: 6-4 1-1Musetti vola: 6-4 1-0SET MUSETTI: 6-4!Musetti servirà per il set sul 5-4Djokovic rimane a galla: 4-3Musetti ribalta il punteggio: 3-2 e servizioControbreak immediatoSubito break, Djokovic 2-0Inizia Djokovic al servizioEntrano in campo Musetti e Djokovic
10 min ago28/01/2026 6:54

Musetti conferma il break: 6-4 3-2

Lorenzo rimane avanti nel punteggio, stavolta break confermato senza eccessivi problemi. Non una bella partita finora.

18 min ago28/01/2026 6:45

Musetti di nuovo avanti: 6-4 2-1

Lorenzo ha il merito, non indifferente, di non indietreggiare in risposta e provare a dare il più possibile fastidio a Djokovic. Che, anche scoraggiato dal non riuscire ad esprimere il suo gioco come vorrebbe, concede di nuovo il break.

24 min ago28/01/2026 6:40

Djokovic c’è: 6-4 1-1

Dopo tanti game giocati in pieno controllo, arriva lo stacco d’orgoglio di Nole, che trova un immediato contro-break a 0. Bravo a mettere pressione, sfruttando un minimo qualche incertezza dell’azzurro.

28 min ago28/01/2026 6:36

Musetti vola: 6-4 1-0

Colpo spettacolare a coronamento di un game molto solido, gran lob di dritto sfruttando un Djokovic che appare stanco e con una palla poco definitiva. Break immediato per Musetti.

32 min ago28/01/2026 6:32

SET MUSETTI: 6-4!

Dopo l’inizio difficile Musetti diventa padrone del campo, anche grazie a un Djokovic a tratti un po’ falloso. Il tennis dell’azzurro lascia poco scampo al serbo, che non riesce a trovare contromisure e dopo quasi un’ora è costretto ad arrendersi.

37 min ago28/01/2026 6:27

Musetti servirà per il set sul 5-4

Cambio di campo abbastanza interlocutorio, senza occasioni stavolta per Musetti. Che tiene però la battuta e servirà per chiudere il set.

45 min ago28/01/2026 6:19

Djokovic rimane a galla: 4-3

Grande rischio per il serbo nel settimo game, che si trova sotto 0-40 dovendo annullare tre palle del doppio break consecutive. Bravo a risalire e, ai vantaggi e dopo scambi duri e punti non semplici, tenere il servizio e rimanere dietro di un solo break.

58 min ago28/01/2026 6:06

Musetti ribalta il punteggio: 3-2 e servizio

Già 13 gli errori gratuiti di Djokovic nei primi cinque games, e due turni di battuta ceduti. Musetti avanti 3-2 e servizio

1 hr 10 min ago28/01/2026 5:54

Controbreak immediato

Djokovic non converte due palle del 3-0, sbaglia uno smash al volo e concede il controbreak con un altro gratuito

1 hr 19 min ago28/01/2026 5:45

Subito break, Djokovic 2-0

Il serbo esce molto meglio dai blocchi, molto centrato in risposta, va subito 0-40 sul servizio Musetti nel secondo game e incassa il break su un errore di diritto dell’azzurro

1 hr 27 min ago28/01/2026 5:37

Inizia Djokovic al servizio

Alle 15.37 ora locale, inizia il match, con Djokovic che ha scelto di iniziare alla battuta

2 hr 32 min ago28/01/2026 5:32

Entrano in campo Musetti e Djokovic

Dopo i due quarti di finale femminili che hanno qualificato Elena Rybakina e Jessica Pegula per le semifinali, è il momento del primo match della giornata con un italiano in campo

