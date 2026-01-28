Australian Open LIVE: Musetti vince il primo su Djokovic! Più tardi Sinner

Siamo arrivati alla giornata dei quarti di finale del singolare maschile che vedono impegnati i due italiani ancora in corsa. Nel pomeriggio di Melbourne scendono in campo Lorenzo Musetti e il 10 volte campione del torneo Novak Djokovic. Alle 9 ora italiana, Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton.
Musetti conferma il break: 6-4 3-2
Lorenzo rimane avanti nel punteggio, stavolta break confermato senza eccessivi problemi. Non una bella partita finora.
Musetti di nuovo avanti: 6-4 2-1
Lorenzo ha il merito, non indifferente, di non indietreggiare in risposta e provare a dare il più possibile fastidio a Djokovic. Che, anche scoraggiato dal non riuscire ad esprimere il suo gioco come vorrebbe, concede di nuovo il break.
Djokovic c’è: 6-4 1-1
Dopo tanti game giocati in pieno controllo, arriva lo stacco d’orgoglio di Nole, che trova un immediato contro-break a 0. Bravo a mettere pressione, sfruttando un minimo qualche incertezza dell’azzurro.
Musetti vola: 6-4 1-0
Colpo spettacolare a coronamento di un game molto solido, gran lob di dritto sfruttando un Djokovic che appare stanco e con una palla poco definitiva. Break immediato per Musetti.
SET MUSETTI: 6-4!
Dopo l’inizio difficile Musetti diventa padrone del campo, anche grazie a un Djokovic a tratti un po’ falloso. Il tennis dell’azzurro lascia poco scampo al serbo, che non riesce a trovare contromisure e dopo quasi un’ora è costretto ad arrendersi.
Musetti servirà per il set sul 5-4
Cambio di campo abbastanza interlocutorio, senza occasioni stavolta per Musetti. Che tiene però la battuta e servirà per chiudere il set.
Djokovic rimane a galla: 4-3
Grande rischio per il serbo nel settimo game, che si trova sotto 0-40 dovendo annullare tre palle del doppio break consecutive. Bravo a risalire e, ai vantaggi e dopo scambi duri e punti non semplici, tenere il servizio e rimanere dietro di un solo break.
Musetti ribalta il punteggio: 3-2 e servizio
Già 13 gli errori gratuiti di Djokovic nei primi cinque games, e due turni di battuta ceduti. Musetti avanti 3-2 e servizio
Controbreak immediato
Djokovic non converte due palle del 3-0, sbaglia uno smash al volo e concede il controbreak con un altro gratuito
Subito break, Djokovic 2-0
Il serbo esce molto meglio dai blocchi, molto centrato in risposta, va subito 0-40 sul servizio Musetti nel secondo game e incassa il break su un errore di diritto dell’azzurro
Inizia Djokovic al servizio
Alle 15.37 ora locale, inizia il match, con Djokovic che ha scelto di iniziare alla battuta
Entrano in campo Musetti e Djokovic
Dopo i due quarti di finale femminili che hanno qualificato Elena Rybakina e Jessica Pegula per le semifinali, è il momento del primo match della giornata con un italiano in campo