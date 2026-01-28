Australian Open, Shelton: “Non mi faccio scoraggiare da questa prestazione, mi sento sempre più completo”

Nella consueta conferenza stampa post-match, Ben Shelton ha commentato la sconfitta subita nei quarti di finale dell’Australian Open, dove è stato superato da Jannik Sinner in tre set. Pur deluso per l’esito dell’incontro, il nativo di Atlanta ha provato ad analizzare con estrema franchezza le fasi salienti del match, soffermandosi sui dettagli tecnici e tattici su cui lavorare nell’immediato futuro, e ha parlato della sua crescita personale e delle strategie per colmare il divario con i top player del circuito. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Shelton:

D. Ciao Ben. Cosa ti ha colpito di più nel gioco di Jannik stasera e come valuti la tua prestazione?

Ben Shelton: “Penso che lui abbia risposto molto bene e sia stato molto preciso con il servizio. L’area in cui oggi c’è stata la maggiore differenza è stata la risposta sulla sua seconda di servizio: oggi non è andata come nelle partite precedenti del torneo. Quella è stata l’area in cui dovevo fare meglio oggi. Ho giocato bene da fondo, a rete sono andato bene e il servizio è stato abbastanza buono nella maggior parte dei casi. Devo continuare a essere più preciso con la prima di servizio e sì, penso che la risposta sulla seconda sia fondamentale”.

D. Come ti senti? Pensi di avvicinarti ai top player? Sei fiducioso su certi aspetti su cui stai lavorando, come ti valuti? Guardi i punteggi o pensi a come ti senti in campo con Jannik rispetto a Wimbledon dell’anno scorso o qui un anno fa?

Ben Shelton: “Sì, penso che il mio livello sia migliore e che stia migliorando sempre di più, diventando meno limitato. Questo gioco richiede tempo, e i risultati non arrivano sempre quando vuoi. Ora arrivo al punto in cui mi fermo per le sfide più dure del gioco, e penso di essere vicino a mettere tutto insieme. Penso che basterà un’occasione in cui riuscirò a farlo per superare il punto critico.

“È sempre stato così per me. Non mi faccio scoraggiare da una prestazione come questa, ma voglio vedermi avanti nel punteggio e capire cosa posso fare da lì, invece di dover rincorrere. Quando sono in vantaggio negli Slam, mi sento imbattibile. Sono sicuro che anche gli altri top player si sentano allo stesso modo. Per me è solo questione di tempo e lavoro, cercando di mettere insieme tutti i pezzi, perché non sono ancora completo, ma mi sento sempre più completo”.

D. Ben, solo tre anni fa sentivamo il tuo nome per la prima volta, e ricordo bene che non eri mai stato fuori dagli Stati Uniti prima del tuo primo Australian Open. Stasera sembri molto deluso, comprensibilmente, ma quanto tempo pensi ci vorrà prima di guardarti indietro e sentirti orgoglioso di quanto hai raggiunto negli ultimi tre anni?

Ben Shelton: “Tutto è questione di prospettiva e io ho una buona prospettiva. So quanto sono fortunato e benedetto. Ho persone fantastiche intorno a me ed è per questo che continuo a migliorare. Ma sono “dipendente” dal tennis. Sono sempre più ossessionato dal capire le cose, inseguire i giocatori davanti a me. La pressione che senti in campo in uno Slam non ha eguali. Per me è un privilegio essere qui ogni volta, soprattutto nei quattro tornei più grandi dell’anno. Questo è ciò che mi spinge ogni giorno e sento che la motivazione cresce ogni anno. Sì, stasera sono deluso al 100% da come è andata, ma ho grande fiducia in me stesso e nel lavoro continuo che so di poter fare”.

D. Il tuo gioco sembra evolvere costantemente, migliorando ogni volta: il gioco a rete è più solido, e hai aggiunto altri aspetti. Guardando avanti, cosa hai imparato da queste esperienze per arrivare al livello di oggi e cosa porterai con te dall’esperienza di oggi contro Jannik per tornare più forte?

Ben Shelton: “Sì, sono diventato molto più professionale nel modo in cui mi alleno, preparo una partita, gestisco la routine quotidiana, quante partite guardo, quanto sono concentrato durante un torneo. Questo è un grande cambiamento per me e devo continuare su questa strada. Per quanto riguarda l’evoluzione del mio gioco, sono un giocatore diverso rispetto a 12 mesi fa. L’anno scorso quando ho giocato contro Jannik qui, le condizioni erano migliori per me, e il mio livello è calato rapidamente. Gli ultimi due set non sono stati in discussione, anche se avevo servito per il primo set. Mi sento al meglio negli Slam quando fa caldo e la palla rimbalza. Questo aggiunge un’altra dimensione al mio servizio e alla palla. Jannik è un avversario molto difficile. Anche se colpivo bene la palla, non riuscivo a uscire dal suo ritmo come volevo”.

D. Curiosità: cosa avresti dovuto fare meglio sul servizio di seconda di Jannik? Attaccarlo di più, metterlo in difficoltà, semplicemente mettere più palle in campo?

Ben Shelton: “Penso di aver avuto due chance sulla seconda oggi e le ho sbagliate entrambe, o una l’ho colpita debole e lui mi ha risposto subito. Penso che avrei dovuto essere più aggressivo e incisivo sulla seconda. Con altri giocatori posso anche solo mettere la palla in campo e restare neutrale o dover rincorrere un po’, poi tornare all’attacco. Con uno come lui, che può fare il plus-one da entrambi i lati, avrei dovuto fare meglio e avere più solidità nella risposta sulla sua seconda di servizio. Lui oggi mi ha messo in posizioni scomode, prendendo spesso l’iniziativa e facendomi pensare a quale servizio usare. Ho lasciato un po’ troppo spazio libero oggi”.

D. E’ stata più una questione mentale o tecnica?

Ben Shelton: “No, non tecnica. Più tattica. Avere uno scopo preciso è fondamentale. Ho la capacità di rispondere da fondo, di attaccare il servizio presto, anche se devo migliorare ancora.

Parlo di tattica con ciò che avevo oggi, più che dei miglioramenti futuri: cosa avrei dovuto fare con quello che avevo in campo”.



