Australian Open, quote: Sinner clamorosamente favorito, mai così tanto su Djokovic

Il momento della verità è arrivato, all’Australian Open si fa sul serio: è tempo di semifinali. Le migliori possibili, con i primi 4 giocatori al mondo ancora in corsa per vincere il primo Slam della stagione. Le quote davano a inizio torneo Jannik Sinner largamente favorito…finora hanno avuto ragione. Esclusi i problemi con Spizzirri al terzo turno, l’azzurro ha dominato il torneo, arrivando in pompa magna all’appuntamento con Novak Djokovic. Da favorito, grande favorito. Ma forse neanche Sinner si aspettava quote così nette da parte dei bookmakers.

Le quote di Sinner-Djokovic e Zverev-Alcaraz

Jannik ha vinto gli ultimi 5 precedenti contro il serbo, e sul cemento di Melbourne Park si sente a casa, con il terzo successo di fila (come solo Crawford, Emerson e appunto Djokovic) nel mirino. Le quote sono ingenerose nei confronti di Nole, con Sinner che non arriva neanche a 1,10…per quanto sia difficile non essere d’accordo. La versione dell’azzurro vista a Melbourne, specie in rapporto a quanto mostrato dal serbo, ispira pensieri di netta superiorità.

Situazione simile per Carlos Alcaraz, super favorito nei confronti di Alexander Zverev…lasciando però aperta una porticina. La forbice tra i due è meno ampia, anche considerando i precedenti (6-6) e la vittoria del tedesco nei quarti di due anni fa. Carlitos, che corre per completare il Career Grand Slam e divenire il più giovane di sempre a riuscirci, è giustamente avanti. Ma, se Sasha dovesse servire bene e tenere di dritto da fondo, potrebbe giocare un brutto scherzo.