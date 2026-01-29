WTA

Emma Raducanu e Francisco Roig si separano dopo sei mesi: “Sei stato più di un allenatore”

"Siamo giunti alla conclusione che assieme non avremmo più fatto progressi", ha spiegato Emma Raducanu. "Sappi che ti sono davvero grata per tutto"

Di Fabio Barera
Emma Raducanu – US Open 2025 (foto via Twitter @usopen)

Era il 5 agosto 2025 quando Emma Raducanu, durante il Cincinnati Open, accoglieva nel suo team Francisco Roig, ex allenatore – tra gli altri – di Rafael Nadal e Matteo Berrettini. Il 29 gennaio 2026, a quasi sei mesi di distanza, la campionessa dello US Open 2021 ha annunciato la propria decisione di separarsi dal coach spagnolo, adducendo come motivazione l’impossibilità di fare ulteriori progressi insieme. A spiegarlo è stata lei stessa tramite una storia sul proprio profilo ‘Instagram’.

“Francis grazie per il tempo trascorso assieme, sei stato più che un semplice allenatore. Conserverò tutti i bei momenti trascorsi insieme, sia in campo che fuori. Siamo giunti alla conclusione che assieme non avremmo più fatto progressi, ma sappi che ti sono davvero grata per tutto ciò che mi hai insegnato e per il tempo trascorso con te”.

Il 2026 di Emma Raducanu

Ora, dunque, resta da capire cosa ne sarà dell’angolo di Emma Raducanu, che qualche tempo prima dell’assunzione di Francisco Roig si era separata anche da Mark Petchey. Anche perché, bisogna dirlo, il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi. Dopo lo stop che durava dal torneo di Ningbo (ottobre 2025), la nativa di Toronto è rientrata in United Cup perdendo subito da Maria Sakkari, per poi uscire di scena ai quarti di finale dell’Hobart International 2026 per mano di Taylah Preston e al secondo turno dell’Australian Open 2026 da Anastasia Potapova.

