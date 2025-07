Emma Raducanu, addio in vista con Mark Petchey e suggestione Darren Cahill

Emma Raducanu potrebbe nuovamente cambiare coach, una tendenza che ha caratterizzato gli ultimi anni della carriera della britannica. Basti pensare che dalla clamorosa vittoria agli US Open 2021 ad oggi, Emma ne ha cambiati otto considerando anche Mark Petchey. Infatti il nativo di Loughton ha già comunicato che non seguirà più Raducanu a causa del suo doppio impegno: “Al momento stiamo lavorando più sul breve termine – ha spiegato al podcast Nothing Venture -. Questa settimana si sta allenando a Londra, il suo prossimo torneo sarà a Washington e resterà negli Stati Uniti per tutto il tempo. La aiuterò il più possibile questa settimana, ma ho altri impegni da cui non posso tirarmi indietro. Siamo ben consapevoli del fatto che ha bisogno di un secondo allenatore che si unisca allo staff, o forse anche di un solo allenatore, che non sia necessariamente me. Tutto ciò che sto cercando di fare è creare il miglior ambiente possibile perché Emma possa esprimere il suo tennis, ciò mi coinvolga o meno non è qualcosa che mi preoccupa. Stiamo solo cercando di trovare una soluzione stabile e adatta per lei“.

Petchey è stato sia coach di Raducanu che opinionista per TNT durante l’ultimo Roland Garros e in vista dei tornei americani si sposterà con The Tennis Channel, sottraendo tempo prezioso per Emma come accaduto all’inizio della stagione su erba, dov’è stato sostituito momentaneamente da Nick Cavaday, ex coach di Emma che terminò il suo rapporto professionale con Raducanu per motivi di salute post Australian Open.

Sia Petchey che Cavaday erano presenti nel box di Raducanu durante il Queen’s, mentre solo Petchey era presente a Wimbledon. Ora però per Mark, come detto, inizierà il periodo con The Tennis Channel per il Canadian Open e il Cincinnati Open. Questi impegni andranno a contrasto con quelli di Raducanu che parteciperà al torneo di Cincinnati quando il suo coach sarà a Toronto, una situazione difficilmente tollerabile..

Quale sarà dunque il futuro coach di Raducanu? Petchey avrebbe parlato con diversi coach a Wimbledon tra cui Darren Cahill che a fine stagione si separerà da Jannik Sinner come comunicato dallo stesso altoatesino diversi mesi fa. Emma è reduce da un buon Wimbledon con le vittorie contro Mingge Xu e Marekta Vondrousova, campionessa nel 2023. L’eliminazione è arrivata contro Aryna Sabalenka per 7-6(6) 6-4 nonostante conducesse in entrambi i set.