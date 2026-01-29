Ferrero: “Ritorno con Alcaraz? Non si sa mai. A Sinner non direi di no. Mi ha ferito la questione dei soldi”

Juan Carlos Ferrero è ormai il passato per Carlos Alcaraz, che ha deciso di rimanere con il solo Samuel Lopez e di dare un po’ più di spazio al fratello Alvaro. Evidentemente, però, il coach spagnolo, che da qualche giorno ha intrapreso un nuovo percorso nel mondo del golf, non deve aver ancora superato quella separazione, dato il numero di interviste rilasciate negli ultimi tempi in cui torna sul rapporto con il n° 1 del mondo e sui motivi della separazione. Particolarmente interessante quella rilasciata al collega Manu Carreño di ‘Cadena SER’ nel corso del programma radiofonico ‘El Larguero’, in cui parte appunto dalla possibilità di ritornare in un futuro con il murciano.

Ferrero: “Con Alcaraz non credo di essere stato troppo duro”

“Non siamo riusciti a trovare un accordo sul contratto, ed è lì che è finito tutto, niente di più. Ritorno? Non si sa mai. C’è affetto reciproco, abbiamo vissuto qualcosa di molto speciale e raggiunto traguardi molto importanti. L’amicizia rimane. Se Carlos vince l’Australian Open, ne sarò molto felice; auguro a lui e a tutta la sua squadra tutto il meglio”.

Poi risponde così a chi lo critica per i metodi utilizzati con Carlos Alcaraz: “Non credo di essere stato troppo duro, gli ho sempre detto le cose chiaramente, esattamente come le vedevo. Erano solo consigli e avvertimenti. Ci sono molte persone intorno a lui che hanno opinioni, e non prende decisioni da solo. Di tutto quello che è stato detto, ciò che mi ha ferito di più è stata la questione dei soldi, perché la decisione non era affatto basata su quello”.

Infine la chiosa su un possibile ritorno nel mondo del tennis, magari con Jannik Sinner: “Dopo essere stato con Carlos, è difficile entusiasmarsi all’idea di lavorare con un altro giocatore per raggiungere obiettivi. È la mia vita, non la abbandonerò. Non so quando tornerò, ma molto probabilmente lo farò. Sinner? È un grande giocatore, uno dei due migliori al mondo. Non dirò di no: se mi verrà data l’opportunità, dovrò prenderla in considerazione”.