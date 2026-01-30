Australian Open: Djokovic e il suo piede ricoperto da vesciche. Potrà condizionarlo contro Sinner?

Le condizioni di gioco infernali a cui sono sottoposti i tennisti all’Australian Open, hanno fatto alzare più di un sopracciglio tra addetti ai lavori e tifosi.

Tra crampi, problemi intestinali, e mancamenti, sono stati diversi i sintomi di un torneo che sottopone i giocatori a un quantitativo di stress non indifferente. L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello capitato al serbo Novak Djokovic, alle prese con vistosi problemi di vesciche durante la sua sfida di quarti di finale – poi vinta per ritiro – contro Lorenzo Musetti.

Dopo aver perso il secondo set 6-3 contro il carrarino, Djokovic ha chiesto l’ausilio del fisioterapista per un problema al piede che ne limitava gli spostamenti. Durante il medical timeout, le telecamere, impietose, hanno così catturato la sofferenza del tennista serbo con un primo piano della sua vistosa vescica sotto l’alluce destro.

Medical timeout by Djokovic for blister issues



Musetti two sets to love up 🇮🇹 pic.twitter.com/NNT7ZXErN6 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 28, 2026

Il fisioterapista ha poi applicato del tape sulla stessa, prima di rimandare Nole in campo per continuare la sua partita. Un immagine che non è passata inosservata. Una ferita arrossata e viva che, secondo esperti di tennis e medici, causerà all’ex numero 1 del mondo fastidio anche durante la sua semifinale contro il campione in carica Jannik Sinner. “Penso che sia preoccupante”, ha detto l’ex professionista e commentatore di Nine John Millman. “Non mi è sembrato muoversi bene come al solito. Poi è diventato evidente quando ha chiamato il fisioterapista, si è tolto la scarpa e quella vescica è apparsa piuttosto brutta”, ha affermato.

Un problema, secondo l’opinionista che potrebbe ripresentarsi anche in semifinale. “Se questo aspetto è compromesso contro uno come Jannik Sinner, per lui sarà una giornata davvero difficile”.

La podologa del torneo dell’Australian Open, Emma Poynton, ha spiegato che le vesciche sono causate da calore, pressione, attrito e umidità. Fattori che, a suo avviso, erano più evidenti nell’edizione dello scorso anno rispetto a quella attuale. “Il dolore è il problema numero uno”, ha detto Poynton. “Se provi dolore, non giocherai bene. Quindi, a lungo termine, stai cercando di guarire e riportare il piede in condizioni sane. Ma allo stesso tempo stai cercando di ridurre il dolore, così che il giocatore non sia in campo a pensare: “mi fa male il piede”.

Poynton ha spiegato che il trattamento varia da giocatore a giocatore, a seconda del tempo tra una partita e l’altra, della gravità della vescica e della soglia del dolore. “Non vuoi che stiano pensando al piede mentre cercano di vincere una partita di tennis”.

Secondo Poynton, il trattamento può includere l’asciugatura della ferita, la rimozione della pelle lassa e del tessuto morto, e l’applicazione del giusto livello di imbottitura per non compromettere la prestazione in campo.

Mentre secondo il noto medico sportivo Peter Larkins, sostiene che si possa “applicare una copertura o uno strato protettivo, ma il dolore resta“. Il problema per Novak sarà di natura mentale secondo il medico. “Penso che riuscirà a giocare, ma sarà una distrazione per lui. Sarà più una sfida mentale, perché con una vescica non si può davvero bloccare il dolore con antidolorifici specifici o iniezioni”.