Roland Garros, tabellone femminile: possibile semifinale Gauff-Sabalenka. Paolini, esordio con Yastremska

C’è indubbiamente grande attesa per il Roland Garros 2026, anche per capire chi effettivamente possa alzare al cielo il secondo Slam stagionale. Gli ultimi mesi, e ancor più le settimane appena passate, ci hanno dato poche certezze circa lo stato dell’arte al femminile, con tante vittorie ‘1000’ poco pronosticabili, da Marta Kostyuk a Elina Svitolina solo per citarne un paio. Coco Gauff si presenta a Parigi da campionessa in carica e avendo appena disputato la finale agli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma, ma non ci sono certezze sulla tenuta della statunitense. Il tabellone, come al maschile, è composto da 128 giocatrici, di cui 100 per accettazione diretta, 16 qualificate, 8 wild card e 4 per ranking protetto.

Il sorteggio andato in scena quest’oggi ha collocato la campionessa Coco Gauff in rotta di collisione con Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e prima testa di serie, in un’ipotetica semifinale. Seconda metà di tabellone che vede invece la campionessa di Roma Svitolina, Swiatek e Rybakina. Da sottolineare che la polacca, quattro volte campionessa a Parigi, avrà un possibile terzo turno con la sua bestia nera Ostapenko. Per quanto riguarda le italiane, Paolini (testa di serie numero 23) trova al primo turno l’ucraina Dayana Yastremska, reduce dalla vittoria del 125 di Parma. Elisabetta Cocciaretto esordisce con una qualificata.

Roland Garros, gli ottavi di finale teorici

[1] A. Sabalenka (BLR) – [16] N. Osaka (JPN)

[9] V. Mboko (CAN) – [5] J. Pegula (USA)

[4] C. Gauff (USA) – [14] E. Alexandrova

[12] L. Noskova (CZE) – [6] A. Anisimova

[7] E. Svitolina (UKR) – [11] B. Bencic (SUI)

[15] M. Kostyuk (UCR) – [3] I. Swiatek (POL)

[8] M. Andreeva – [10] C. Muchova (CZE)

[13] J. Paolini (ITA) – [2] E. Rybakina (KAZ)



I primi turni delle italiane

[13] J. Paolini (ITA) – D. Yastremska (UCR)

E. Cocciaretto (ITA) – Q

Montepremi e punti

Vincitrice: €2.800.000 | 2.000 punti

Finalista: €1.400.000 | 1.300

Semifinaliste: €750.000 | 780

Quarti: €470.000 | 430

Ottavi: €285.000 | 240

Terzo turno: €187.000 | 130

Secondo turno: €130.000 | 70

Primo turno: €87.000 | 10