Roland Garros, tabellone maschile: Sinner pesca Auger-Aliassime, Djokovic dal lato di Zverev

Incombe il secondo Slam stagionale. Domenica 24 maggio prenderà il via il tabellone principale del Roland Garros 2026 e data l’assenza di Carlos Alcaraz, fuori dai giochi fino a dopo Wimbledon, la strada sembra essere spianata per Jannik Sinner. Il n. 1 del mondo ha conquistato il 6° Masters 1000 consecutivo (e il 5° su 5 stagionale) e ora si appresta a chiudere il cerchio sulla terra rossa provando a vincere tutti i tornei più importanti su questa superficie nello stesso anno. Il tabellone del Major parigino, come noto, è composto da 128 giocatori, di cui 102 per accettazione diretta, 16 qualificati, 8 wild card e 2 per ranking protetto.

Jannik Sinner esordirà contro la wildcard locale Clement Tabur, con un eventuale secondo turno contro Jacob Fearnley o Juan Manuel Cerundolo. Agli ottavi potrebbe pescare Luciano Darderi, n.14 del seeding. Il più pericoloso del suo lato di tabellone, Daniil Medvedev al n.7, non potrebbe incrociarlo prima di un’eventuale semifinale. E un terzo turno con Corentin Moutet o Martin Landaluce…non sarebbe davvero niente male.

Roland Garros, gli ottavi di finale teorici

[1] J. Sinner (ITA) – [14] L. Darderi

[5] B. Shelton – [9] A. Bublik

[4] F. Auger-Aliassime – [16] V. Vacherot

[7] D. Medvedev – [10] F. Cobolli

[8] A. de Minaur – [11] A. Rublev

[3] N. Djokovic – [15] C. Ruud

[6] T. Fritz – [12] J. Lehecka

[2] A. Zverev (GER) – [13] K. Khachanov

I primi turni degli italiani

[1] J. Sinner (ITA) – [WC] C. Tabur

[10] F. Cobolli (ITA) – Q/LL

[14] L. Darderi (ITA) – S. Ofner

L. Sonego (ITA) – Q/LL

M. Bellucci (ITA) – Q. Halys

M. Berrettini (ITA) – M. Fucsovics

M. Arnaldi (ITA) – [29] T. Griekspoor

Montepremi e punti

Vincitore: €2.800.000 | 2.000 punti

Finalista: €1.400.000 | 1.300

Semifinalisti: €750.000 | 800

Quarti: €470.000 | 400

Ottavi: €285.000 | 200

Terzo turno: €187.000 | 100

Secondo turno: €130.000 | 50

Primo turno: €87.000 | 10