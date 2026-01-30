Australian Open

Australian Open, il programma di sabato 31 gennaio: Sabalenka-Rybakina alle 9.30

La finale femminile nella mattinata italiana, nella notte le finali di doppio a partire dalle 2

Di Redazione
Aryna Sabalenka - Australian Open 2026 (foto X @AustralianOpen)
Aryna Sabalenka - Australian Open 2026 (foto X @AustralianOpen)

Sabato 31 gennaio, penultimo giorno del programma, la finale femminile dell’Australian Open sarà tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. Le due giocatrici non hanno perso neanche un set sulla via per arrivare al loro scontro: non accadeva da Wimbledon 2008, quando in finale arrivarono Venus e Serena Williams (l’affare di famiglia sarebbe poi stato vinto da Serena, con il punteggio di 7-5 6-4).

Le teste di serie n. 1 e n. 5 si sono affrontate di recente alle WTA Finals, dove la tennista kazaka ha battuto la bielorussa col punteggio di 6-3 7-6. Per Sabalenka, in caso di vittoria, si tratterebbe del terzo Australian Open vinto dopo quelli del 2023 e del 2024, e del quinto Slam in carriera. Per Rybakina invece sarebbe il primo Australian Open della carriera, e il secondo Slam dopo quello vinto a Wimbledon nel 2022. Le due tenniste si sfideranno sulla Rod Laver Arena alle 19:30 ora locale, alle 9:30 di mattina ora italiana, chiusura del programma del secondo sabato dell’Australian Open.

Australian Open, il programma completo

Prima di loro, a partire da mezzogiorno (dunque alle due di notte in Italia), ci saranno le finali del doppio sia femminile che maschile. Apriranno la kazaka le teste di serie n.7 Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic, contro la belga Elise Mertens e la cinese Shuai Zhang, coppia n.4. La coppia Danilina-Krunic ha battuto nei quarti di finale le detentrici del titolo, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, mentre in semifinale ha affrontato la coppia costituita dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani in un match altamente combattuto. La coppia formata da Mertens e Zhang, invece, è arrivata in finale senza affrontare nemmeno una testa di serie, dopo aver superato facilmente in semifinale Vera Zvonareva e Ena Shibahara.

A seguire, non prima delle 14.30 ora di Melbourne, dunque alle quattro e mezza di notte ora italiana, gli australiani Jason Kubler e Marc Polmans sfideranno lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, teste di serie n. 6. Dopo la finale del singolare femminile, la giornata sulla Rod Laver Arena si chiuderà con una “partita tra leggende”.

Di Silvia Frigeni

