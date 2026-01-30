Australian Open

Australian Open LIVE: semi maschili. Alcaraz-Zverev 1-0

Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic

Di Redazione
2 min di lettura
Alexander Zverev (sinistra) e Carlos Alcaraz (destra) - foto X @ATPTour_ES

A Melbourne sono rimasti quattro tennisti a contendersi il trofeo Norman Brookes che spetta al vincitore del singolare maschile dell’Australian Open.

Zverev 3-2Zverev 2-1Secondo set: Zverev 1-0Primo set Alcaraz: 6-4Break Alcaraz! 5-4 e servizioZverev 4-3Primo set: 3-3Primo set: 2-2Primo set: 1-1Sono in campo Alcaraz e Zverev

Alle 04.30 la semifinale della parte alta del tabellone vede impegnati Carlos Alcaraz e Alexander Zverev (preview).

Alle ore 9, con diretta in chiaro su NOVE, Jannik Sinner se la vedrà con il dieci volte campione Novak Djokovic.

A few seconds ago30/01/2026 6:00

Zverev 3-2

Il match fatica a decollare. La giornata calda rende palle e superficie particolarmente vivaci e difficili da controllare

10 min ago30/01/2026 5:51

Zverev 2-1

Zverev sembra ancora non completamente a suo agio in campo, ma mantiene il vantaggio nel secondo set

20 min ago30/01/2026 5:41

Secondo set: Zverev 1-0

Zverev tiene un tribolato turno di battuta in apertura di secondo set. Sedici punti giocati, una palla break annullata, ma soprattutto un atteggiamento di disagio in campo per il tedesco

33 min ago30/01/2026 5:28

Primo set Alcaraz: 6-4

In 40 minuti Carlos Alcaraz vince il primo parziale con un solo break

36 min ago30/01/2026 5:25

Break Alcaraz! 5-4 e servizio

Zverev perde il servizio da 30-15 chiudendo il game con un doppio fallo. Il tedesco non è contento della tensione delle corde

46 min ago30/01/2026 5:16

Zverev 4-3

La prima palla break è per Alcaraz, ottenuta con un passante di rovescio sulla riga. Zverev risolve il problema brillantemente con il servizio

50 min ago30/01/2026 5:11

Primo set: 3-3

Zverev manca un passante di diritto possibile che gli avrebbe dato lo 0-30 nel sesto gioco, poi Alcaraz vince tre punti consecutivi. Situazione ancora in parità

57 min ago30/01/2026 5:04

Primo set: 2-2

Nessuna palla break nei primi quattro giochi

1 hr 5 min ago30/01/2026 4:56

Primo set: 1-1

Inizio circospetto dei due protagonisti, due servizi tenuti a 30

1 hr 18 min ago30/01/2026 4:43

Sono in campo Alcaraz e Zverev

La semifinale “dalla A alla Z” sta per iniziare. Alcaraz ha vinto il sorteggio ed ha scelto di rispondere

