Australian Open LIVE: semi maschili. Alcaraz-Zverev 1-0

A Melbourne sono rimasti quattro tennisti a contendersi il trofeo Norman Brookes che spetta al vincitore del singolare maschile dell’Australian Open.
Alle 04.30 la semifinale della parte alta del tabellone vede impegnati Carlos Alcaraz e Alexander Zverev (preview).
Alle ore 9, con diretta in chiaro su NOVE, Jannik Sinner se la vedrà con il dieci volte campione Novak Djokovic.
Zverev 3-2
Il match fatica a decollare. La giornata calda rende palle e superficie particolarmente vivaci e difficili da controllare
Zverev 2-1
Zverev sembra ancora non completamente a suo agio in campo, ma mantiene il vantaggio nel secondo set
Secondo set: Zverev 1-0
Zverev tiene un tribolato turno di battuta in apertura di secondo set. Sedici punti giocati, una palla break annullata, ma soprattutto un atteggiamento di disagio in campo per il tedesco
Primo set Alcaraz: 6-4
In 40 minuti Carlos Alcaraz vince il primo parziale con un solo break
Break Alcaraz! 5-4 e servizio
Zverev perde il servizio da 30-15 chiudendo il game con un doppio fallo. Il tedesco non è contento della tensione delle corde
Zverev 4-3
La prima palla break è per Alcaraz, ottenuta con un passante di rovescio sulla riga. Zverev risolve il problema brillantemente con il servizio
Primo set: 3-3
Zverev manca un passante di diritto possibile che gli avrebbe dato lo 0-30 nel sesto gioco, poi Alcaraz vince tre punti consecutivi. Situazione ancora in parità
Primo set: 2-2
Nessuna palla break nei primi quattro giochi
Primo set: 1-1
Inizio circospetto dei due protagonisti, due servizi tenuti a 30
Sono in campo Alcaraz e Zverev
La semifinale “dalla A alla Z” sta per iniziare. Alcaraz ha vinto il sorteggio ed ha scelto di rispondere