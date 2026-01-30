Australian Open, Sabalenka vs Rybakina: la preview della finale

Sarà una partita fatta di colpi pesantissimi quella di sabato tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, le due giocatrici più in forma di questo Australian Open 2026. Nessuna delle due ha ancora perso un set nel corso del torneo: ma se Sabalenka ha vinto prevedibilmente contro Elina Svitolina in semifinale, 6-2 6-3, la tennista kazaka ha dovuto fare più fatica per superare Jessica Pegula, chiudendo la partita al tie-break del secondo set col punteggio di 6-3 7(9)-6.

Sabalenka-Rybakina, i precedenti

Il bilancio dei confronti diretti tra le due giocatrici è piuttosto equilibrato, con Sabalenka che conduce per otto partite vinte a sei. Negli scontri a livello Slam, però, la tennista bielorussa supera decisamente la sua avversaria, avendo vinto tutte e due le volte in cui si sono affrontate: prima a Wimbledon, nel 2021, e poi proprio alla finale dell’Australian Open del 2023. All’epoca, Sabalenka vinse in tre set col punteggio di 4-6 6-3 6-4, vincendo così il suo primo Slam in assoluto. La partita di sabato sarà dunque l’occasione per Rybakina di rifarsi della sconfitta di tre anni fa.

Come arrivano in semifinale

Se Sabalenka vive un momento di forma e di costanza nei risultati, certificato dalla vittoria all’US Open del 2025, Rybakina nella passata stagione è sembrata soccombere ai problemi personali col suo allenatore e a un calo di forma fisica. Si è poi ripresa verso la fine dell’anno abbastanza da riuscire a qualificarsi, per ultima, alle WTA Finals, che ha poi vinto in finale proprio contro Sabalenka. In questo Australian Open, nessuna delle due giocatrici è mai sembrata meno che in controllo dei risultati delle rispettive partite.

Sabalenka ha battuto in due set finiti ai tie-break Anastasia Potapova, vincitrice di Raducanu nel turno precedente, e ha poi proseguito sconfiggendo due delle più promettenti tra le giovani del circuito, Victoria Mboko e Iva Jovic, prima della semifinale contro Svitolina. Rybakina si è imposta su Tereza Valentová e su una Iga Swiatek che continua il suo periodo di crisi, per poi arrivare a sfiorare il terzo set contro Jessica Pegula in una partita finita al tie-break.

Cosa significa la vittoria per Sabalenka

Con la vittoria su Svitolina e l’ingresso in finale, Aryna Sabalenka è diventata la terza donna dell’Era Open a partecipare a quattro finali di fila dell’Australian Open: come lei, solo Evonne Goolagong e Martina Hingis. La vittoria contro Rybakina le permetterebbe di alzare per la terza volta il trofeo che è stato suo nel 2023 e nel 2024, e che ha ceduto a Madison Keys nella finale del 2025. Se riuscisse nell’impresa, sarebbe la sesta tra le donne che più volte hanno alzato il trofeo dell’Happy Slam: meglio di lei solo Serena Williams che l’ha vinto sette volte, e poi Steffi Graf, Monica Seles e le australian Margaret Court e Evonne Goolagong Cawley, tutte con quattro Slam australiani a testa.

Cosa significa la vittoria per Rybakina

Se Rybakina riuscisse a replicare il risultato di Keys l’anno scorso, strappando il trofeo dalle mani di Sabalenka in finale, vincerebbe il suo secondo Slam in carriera dopo quello di Wimbledon del 2022. Da allora, il miglior risultato della kazaka a uno Slam è stata la finale del 2023, poi persa contro Sabalenka. Inoltre, se la tennista kazaka vincesse la finale dell’Australian Open dopo aver vinto le Finals del 2025 sarebbe la prima a riuscirci da quando Caroline Wozniacki compì l’impresa vincendo le Finals 2017 e l’Australian Open del 2018.

Sabalenka vs Rybakina: il match

Sabalenka è data per favorita, e non può che essere così vista la sua dominanza sul cemento. Con il suo record di 68 vittorie a fronte di 12 sconfitte, mantiene una percentuale dell’85% di vittorie su questa superficie. Rybakina sembra l’unica in grado di poterle dare fastidio, e una delle uniche due tenniste a essere riuscite a battere Sabalenka dopo la vittoria all’US Open del 2025, assieme a Jessica Pegula. La tennista kazaka ha dalla sua il servizio migliore del circuito, che le ha portato 41 ace nel corso del torneo e che l’ha aiutata a fronteggiare avversarie in top 10 come Pegula e Swiatek. Se Sabalenka venisse visitata dal demone del tiebreak perso per 7-0 contro Rybakina alle Finals, la tennista kazaka potrebbe avere una buona chance di rivincita per quella finale del 2023.

di Silvia Frigeni