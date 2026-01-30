Australian Open, Zverev: “Rimpianti per il secondo set, ma una delle migliori battaglie mai viste qui”

Semifinale strepitosa tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con vittoria dello spagnolo dopo cinque ore e mezzo. Ecco le parole di uno stremato Sascha mentre Sinner e Djokovic si apprestavano ad entrare in campo.

D. Quali sono le tue considerazioni generali sulla partita?

Zverev: È stata una lotta incredibile, una vera battaglia. Un finale sfortunato per me, ma a essere onesto non avevo davvero più nulla dentro. Anche sul 5-4, normalmente posso contare un po’ di più sul servizio. Le gambe hanno smesso di spingere , quindi sì, è andata così. Questa è la vita. Si va avanti.

D. Una partita durissima, Sascha. Come hai vissuto il modo in cui è stata gestita la partita durante tutta la situazione in cui Carlos non stava bene e stava anche ricevendo delle cure? Sembravi avere qualche lamentela. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensi.

Zverev: Sì, aveva i crampi, e normalmente non si può prendere un medical timeout per i crampi. Cosa posso farci? Non è una mia decisione. Non mi è piaciuto, ma non è una mia decisione.

D. Ti abbiamo sentito parlare in tedesco in quel momento. Quando è successo per la prima volta, mentre stava prendendo il medical timeout, cosa stavi dicendo?

Zverev: Ho solo detto che era una str****, praticamente, perché…

D. (Fuori microfono.)

Zverev: Non me lo ricordo. A essere sincero è successo 17 ore fa (sorridendo) e non ricordo esattamente, ma sono sicuro che qualcuno lo abbia in video e potete controllare. Ma, onestamente, non voglio parlarne adesso, perché penso che questa sia stata una delle migliori battaglie mai viste in Australia. Non merita che questo sia l’argomento ora.

D. Hai dei rimpianti specifici per questa partita?

Zverev: Sì, il secondo set. Quello, per me, sentivo di doverlo vincere. Soprattutto servendo per il set, non ho giocato un buon game in battuta. Stranamente, non ho molti rimpianti nel quinto set, perché stavo letteralmente resistendo con tutte le forze. Ero esausto. Penso che andare sull’uno pari, e poi con lui che ha iniziato ad avere i crampi nel terzo set, probabilmente avrebbe fatto la differenza.

D. È stata fisicamente la partita più dura che tu abbia mai giocato in carriera?

Zverev: Probabilmente sì.

D. Come si confronta con la sconfitta dell’anno scorso a livello emotivo, di sensazioni?

Zverev: A dire il vero penso di essere troppo stanco per provare emozioni adesso. Tra due giorni probabilmente ne avrò di più, ma in questo momento sono solo esausto. Penso che entrambi siamo arrivati ai nostri limiti assoluti, quindi in parte sono anche orgoglioso di me stesso per come ho resistito e per essere rientrato da due set a zero. Certo, è deludente, ma è l’inizio dell’anno. Se continuo a giocare in questo modo, se continuo ad allenarmi come mi alleno, se continuo a lavorare sulle cose su cui ho lavorato nella preparazione invernale, credo davvero che sarà un buon anno per me.

D. Per curiosità, quanto è difficile giocare contro qualcuno quando sai che sta lottando fisicamente?

Zverev: Sì, non ho fatto un buon lavoro nel terzo e nel quarto set. Avrei dovuto vincerli in modo più agevole, in un certo senso, ma lui stava colpendo tantissimi vincenti già dal primo colpo, quindi non riuscivo a entrare negli scambi. Probabilmente avrei dovuto essere un po’ più aggressivo. Ma il rimpianto più grande resta il secondo set, per non averlo vinto, perché penso che andare sull’uno pari e poi con lui che aveva i crampi avrebbe cambiato le cose. Ma proprio per questo ne è uscita una grande battaglia.

D. Cosa ti passava per la testa sapendo che…

Zverev: Ero un po’ nervoso. S sotto due set a zero, quindi non volevo perdere il servizio, perché poi lui avrebbe potuto chiuderla al servizio. Anche non essendo al 100%, può comunque farlo, perché avete visto quanto forte colpiva di diritto e quanto bene colpiva il rovescio. È comunque un grande giocatore, indipendentemente da quello che sta succedendo. Quindi forse ero un po’ cauto, un po’ prudente, ma per il resto della partita penso di essere entrato bene negli scambi. Colpivo bene la palla, anche piuttosto forte. Ripeto, credo sia stata una grande battaglia e nel complesso una buona partita.

D. Quando arrivi al quinto set contro di lui, sapendo che ha un record in cui ha perso solo una partita al quinto, è qualcosa di cui sei consapevole?

Zverev: No, non lo so, ma so che anche il mio record nei match al quinto set è piuttosto buono. Però no, ovviamente non è qualcosa a cui pensi sul 5-4 mentre servi. Avevo altri pensieri per la testa. Fondamentalmente non volevo cadere a terra in campo. Non è qualcosa a cui penso, ma so che è in forma, so che è molto, molto forte ed è difficile da battere nelle partite lunghe. Lo ha dimostrato anche l’anno scorso a Parigi, credo, contro Jannik. Ho sempre la sensazione di stare abbastanza bene anche dal punto di vista fisico. Ma alla fine, ovviamente, ero un po’ più stanco di lui.

D. A questo proposito, ti ha sorpreso quanto bene sia riuscito a recuperare fisicamente nel quinto set, dopo aver sofferto così tanto nel terzo?

Zverev: Sì, si è preso tipo un’ora e mezza di pausa (sorridendo) in cui praticamente non si muoveva quasi per niente. Quindi, ancora una volta, forse avrei dovuto sfruttare meglio quella situazione. Forse avrei dovuto vincere i game e i set un po’ più velocemente. Entrando nel quinto, magari non avrebbe avuto così tanto tempo per recuperare. Ma nel quinto set, per come si muoveva, è stato di nuovo incredibile.

M.S.