Australian Open, LIVE finale femminile: Rybakina avanti un set su Sabalenka

La miglior finale possibile in scena a Melbourne. Segui con noi la diretta testuale

Elena Rybakina e Aryna Sabalenka – Australian Open 2023 (foto via Twitter @AustralianOpen)

Siamo arrivati all’ultimo atto del singolare femminile, al match che deciderà le sorti dell’Australian Open 2026, e a chi andrà il Daphe Akhurst Memorial Trophy tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, dalle 9.30 sulla Rod Laver Arena (ha piovuto fino a poco fa, potrebbe prospettarsi una finale con il tetto chiuso. La n.1 e la n.5 al mondo arrivano con un percorso netto, senza aver perso neanche un set, e soprattutto senza mai aver dato la sensazione di essere in difficoltà. Per la bielorussa sarebbe il quinto Slam, terzo in Australia; per la kazaka invece il secondo dopo Wimbledon 2022, alla seconda finale a Melbourne.

87 minuti e un set pariSet Sabalenka 6-4Sabalenka 5-4Sabalenka 4-3Sabalenka 3-2Secondo set 1-1Primo set Rybakina 6-4Rybakina 5-3Rybakina 4-3Rybakina 3-2Rybakina 2-1Rybakina subito break: 1-0In campo Rybakina e Sabalenka
3 min ago31/01/2026 11:13

87 minuti e un set pari

Rybakina va a cambiarsi d’abito (dopo il primo set c’era andata solo Sabalenka) concedendo al match un’altra pausa di 5 minuti, mentre il DJ propone Shawn Mendez l

5 min ago31/01/2026 11:11

Set Sabalenka 6-4

Rybakina insacca in rete un drop shot al primo punto, un vincente di Sabalenka e un gratuito danno tre set points sullo 0-40, basta il primo su una volée larga della kazaka

7 min ago31/01/2026 11:09

Sabalenka 5-4

Ancora i servizi a farla da padrone mentre il set si avvicina alla dirittura d’arrivo

15 min ago31/01/2026 11:01

Sabalenka 4-3

Per la prima volta dal game inaugurale Rybakina raggiunge la parità sul servizio dell’avversaria, ma non riesce a trovare lo spiraglio per creare una palla break

25 min ago31/01/2026 10:51

Sabalenka 3-2

Il controllo degli scambi è più nelle mani di Sabalenka, che aumenta il forcing. Rybakina più difensiva se non può prendere in mano il gioco con la battuta

36 min ago31/01/2026 10:40

Secondo set 1-1

Sabalenka va in spinta, si procura tre palle break nel secondo gioco, ma Rybakina le annulla tutte con grande autorità e impatta il punteggio dopo 18 punti

54 min ago31/01/2026 10:21

Primo set Rybakina 6-4

In 37 minuti Rybakina incamera il primo set grazie al break ottenuto in apertura. Sabalenka prova ad aggredire in risposta nel decimo game, ma è imprecisa.

Entrambe escono dal campo per un cambio abito, mentre il pubblico canta “Happy Birthday” a uno spettatore neo-ottantenne

1 hr 2 min ago31/01/2026 10:14

Rybakina 5-3

Sabalenka ottiene le prime due palle break, ma un ace e due servizi vincenti di Rybakina rimettono a posto la questione

1 hr 7 min ago31/01/2026 10:09

Rybakina 4-3

Sabalenka rimane in scia ma Rybakina è intrattabile quando è al servizio

1 hr 15 min ago31/01/2026 10:01

Rybakina 3-2

Due giochi rapidi con Sabalenka che per la prima volta tiene agevolmente il servizio

1 hr 22 min ago31/01/2026 9:54

Rybakina 2-1

Dieci minuti per tre giochi, molto rapido il gioco con scambi brevi e Rybakina molto aggressiva in risposta

1 hr 27 min ago31/01/2026 9:48

Rybakina subito break: 1-0

Tre risposte vincenti di Rybakina inaugurano questa finale con un break

2 hr 38 min ago31/01/2026 9:38

In campo Rybakina e Sabalenka

Tetto chiuso alla Rod Laver Arena per questa finale femminile: su Melbourne piove dal tardo pomeriggio, temperatura quasi autunnale. Il trofeo Daphne Akhurst è stato presentato dalla ex campionessa (2001-02) Jennifer Capriati

