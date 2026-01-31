Australian Open, LIVE finale femminile: Rybakina avanti un set su Sabalenka

Siamo arrivati all’ultimo atto del singolare femminile, al match che deciderà le sorti dell’Australian Open 2026, e a chi andrà il Daphe Akhurst Memorial Trophy tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, dalle 9.30 sulla Rod Laver Arena (ha piovuto fino a poco fa, potrebbe prospettarsi una finale con il tetto chiuso. La n.1 e la n.5 al mondo arrivano con un percorso netto, senza aver perso neanche un set, e soprattutto senza mai aver dato la sensazione di essere in difficoltà. Per la bielorussa sarebbe il quinto Slam, terzo in Australia; per la kazaka invece il secondo dopo Wimbledon 2022, alla seconda finale a Melbourne.

87 minuti e un set pari Rybakina va a cambiarsi d’abito (dopo il primo set c’era andata solo Sabalenka) concedendo al match un’altra pausa di 5 minuti, mentre il DJ propone Shawn Mendez l

Set Sabalenka 6-4 Rybakina insacca in rete un drop shot al primo punto, un vincente di Sabalenka e un gratuito danno tre set points sullo 0-40, basta il primo su una volée larga della kazaka

Sabalenka 5-4 Ancora i servizi a farla da padrone mentre il set si avvicina alla dirittura d’arrivo

Sabalenka 4-3 Per la prima volta dal game inaugurale Rybakina raggiunge la parità sul servizio dell’avversaria, ma non riesce a trovare lo spiraglio per creare una palla break

Sabalenka 3-2 Il controllo degli scambi è più nelle mani di Sabalenka, che aumenta il forcing. Rybakina più difensiva se non può prendere in mano il gioco con la battuta

Secondo set 1-1 Sabalenka va in spinta, si procura tre palle break nel secondo gioco, ma Rybakina le annulla tutte con grande autorità e impatta il punteggio dopo 18 punti

Primo set Rybakina 6-4 In 37 minuti Rybakina incamera il primo set grazie al break ottenuto in apertura. Sabalenka prova ad aggredire in risposta nel decimo game, ma è imprecisa. Entrambe escono dal campo per un cambio abito, mentre il pubblico canta “Happy Birthday” a uno spettatore neo-ottantenne

Rybakina 5-3 Sabalenka ottiene le prime due palle break, ma un ace e due servizi vincenti di Rybakina rimettono a posto la questione

Rybakina 4-3 Sabalenka rimane in scia ma Rybakina è intrattabile quando è al servizio

Rybakina 3-2 Due giochi rapidi con Sabalenka che per la prima volta tiene agevolmente il servizio

Rybakina 2-1 Dieci minuti per tre giochi, molto rapido il gioco con scambi brevi e Rybakina molto aggressiva in risposta

Rybakina subito break: 1-0 Tre risposte vincenti di Rybakina inaugurano questa finale con un break