Australian Open LIVE: Alcaraz e Djokovic, due contendenti per un solo record

Tutto è pronto a Melbourne per l’atto conclusivo dell’Austalian Open 2026. Nella finale del singolare maschile si affrontano il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz e il 10 volte campione del torneo Novak Djokovic (preview).
Per lo spagnolo la possibilità di diventare il più giovane tennista a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam; per il serbo la chance (che potrebbe anche essere l’ultima) di superare Margaret Court Smith e diventare l’unico tennista nella storia ad aver vinto 25 titoli del Grande Slam.
Dopo un torneo dal meteo estremamente altalenante, l’Australia meridionale accoglie la finale con una giornata quasi autunnale: temperatura decisamente sotto i 20 gradi, forti raffiche di vento, molto nuvoloso e qualche goccia di pioggia nel corso nel pomeriggio.
Break Djokovic 3-1
il primo break è per Djokovic, che con l’ausilio del nastro trasforma la terza palla break e si porta in vantaggio per 3-1
Djokovic 2-1
Primi tre giochi saldamente legati alla regola del servizio: solo due punt ceduti dal battitore
Primo set: 1-1
Alcaraz tiene agevolmente il suo primo game di servizio
Djokovic 1-0
Partenza molto centrata di Djokovic che tiene a 15 il primo game. Un po’ contratto e fermo sulle gambe in risposta Alcaraz
Pareggio all’applausometro
Non c’è un giocatore che prevale sull’altro all’applausometro