Australian Open

Australian Open LIVE: Alcaraz e Djokovic, due contendenti per un solo record

Segui LIVE la finale del singolare maschile: Alcaraz per il Career Grand Slam, Djokovic per il 25esimo Major

Di Vanni Gibertini
Carlos Alcaraz (sinistra) e Novak Djokovic (destra) - Australian Open 2026 (foto X @ATPTour_ES)

Tutto è pronto a Melbourne per l’atto conclusivo dell’Austalian Open 2026. Nella finale del singolare maschile si affrontano il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz e il 10 volte campione del torneo Novak Djokovic (preview).

Break Djokovic 3-1Djokovic 2-1Primo set: 1-1Djokovic 1-0Pareggio all’applausometro

Per lo spagnolo la possibilità di diventare il più giovane tennista a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam; per il serbo la chance (che potrebbe anche essere l’ultima) di superare Margaret Court Smith e diventare l’unico tennista nella storia ad aver vinto 25 titoli del Grande Slam.

Dopo un torneo dal meteo estremamente altalenante, l’Australia meridionale accoglie la finale con una giornata quasi autunnale: temperatura decisamente sotto i 20 gradi, forti raffiche di vento, molto nuvoloso e qualche goccia di pioggia nel corso nel pomeriggio.

5 min ago01/02/2026 10:00

Break Djokovic 3-1

il primo break è per Djokovic, che con l’ausilio del nastro trasforma la terza palla break e si porta in vantaggio per 3-1

10 min ago01/02/2026 9:55

Djokovic 2-1

Primi tre giochi saldamente legati alla regola del servizio: solo due punt ceduti dal battitore

12 min ago01/02/2026 9:53

Primo set: 1-1

Alcaraz tiene agevolmente il suo primo game di servizio

16 min ago01/02/2026 9:49

Djokovic 1-0

Partenza molto centrata di Djokovic che tiene a 15 il primo game. Un po’ contratto e fermo sulle gambe in risposta Alcaraz

27 min ago01/02/2026 9:38

Pareggio all’applausometro

Non c’è un giocatore che prevale sull’altro all’applausometro

