Niente Sudamerica per Lorenzo Musetti: salterà i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro

Era atteso un annuncio in queste ore e un annuncio è effettivamente arrivato. Avevano destato parecchia preoccupazione le parole di Lorenzo Musetti dopo lo sfortunato ritiro nei quarti dell’Australian Open contro Novak Djokovic, al termine dei quali l’azzurro aveva presunto che il suo infortunio all’adduttore destro fosse uno strappo muscolare. Musetti aveva anche detto di aver giocato da infortunato “per tutto il secondo set”, ma nel terzo il dolore è diventato insostenibile.

L’azzurro è quindi costretto a saltare la trasferta in Sudamerica, anche se per il momento non ha fornito indicazioni circa l’entità dell’infortunio. “Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità è concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto” – ha scritto Musetti sui suoi canali social.

Lorenzo risulta attualmente ancora iscritto all’ATP 500 di Acapulco e poi dovrebbe prendere parte ai primi due Masters 1000 della stagione, Indian Wells e Miami. Vedremo se però l’entità del suo problema fisico gli permetterà di tornare in campo così presto.