Qualificazioni ATP/WTA: Vavassori al turno decisivo, Stefanini conquista il main draw

Melbourne ha attirato, per due lunghe settimane, tutta l’attenzione del globo tennistico, ma una volta concluso il primo appuntamento Slam della stagione è giunta l’ora di voltare pagina. Tutti gli atleti eliminati nelle prime fasi dell’Australian Open, o all’alba della seconda settimana, hanno preparato celermente le valigie con destinazione (principalmente) Europa, per prender parte allo Swing sul cemento indoor. I circuiti maschile e femminile si spartiscono tra le tappe di Montpellier, Abu Dhabi, Cluj Napoca e Ostrava, dove sono attualmente in corso le qualificazioni.

ATP Montpellier: Vavassori al turno decisivo

Come da tradizione, l’Open Occitanie apre le porte subito dopo il primo Slam dell’anno. Sono molti i francesi iscritti alla competizione e altrettanti in lizza per un posto in main draw. Nel primo turno del tabellone cadetto, soltanto la wild card casalinga Matteo Martineau ha alzato bandiera bianca contro il numero sette del seeding Martin Damm, acceduto al secondo turno grazie alla vittoria con lo score di 7-6 6-4. Eccetto Martineau, i padroni di casa Droguet, Blanchet, Kouame e Chideck sono ancora in lotta per staccare il pass per il tabellone principale, così come Andrea Vavassori, a caccia del secondo main draw dell’anno in singolare dopo quello di Adelaide. Nella giornata di domenica l’azzurro ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena e adesso sfiderà Grenier per provare a superare l’ostacolo delle qualificazioni.

WTA Cluj Napoca, Ostrava e Abu Dhabi: chance per Stefanini in Romania

A dispetto del circuito ATP – che ricordiamo vedrà nel fine settimana la disputa del primo turno di Coppa Davis – il calendario WTA post-Australian Open è ben più fitto. Il Mubadala Abu Dhabi Open ospita un torneo di categoria ‘500’, con tenniste d’alta classifica come Bencic, Alexandrova e Tauson a guidare il seeding. Le qualificazioni si sono concluse con l’ingresso in main draw da parte di Kartal, Waltert, Bejlek e Oksana Selekhmeteva, che ha approfittato del ritiro della messicana Zarazua dopo appena quattro game. È già iniziato anche il main draw, con le nette vittorie di Samsonova (6-4 6-0 a Kenin), Kessler (6-3 6-3 a Pavlyuchenkova) e Fernandez (6-0 6-3 a Paquet).

Anche a Cluj Napoca sono terminate le gare del tabellone cadetto e tra le protagoniste vi è anche un’azzurra, Lucrezia Stefanini, che ha staccato il biglietto per i sedicesimi di finale battendo l’ostica Tamara Zidansek in tre set (6-1 5-7 6-0). Conferma lo status da numero uno del seeding delle qualy anche la giovanissima Quevedo (classse 2006), sbarazzatasi di Shymanovich in rimonta. Vittorie nette, invece, per Snigur e Chwalinska, spedite verso il main draw. Infine, ad Ostrava, raggiungono il main draw Fiona Ferro (che ha bissato un doppio 6-1 contro Pigossi), Barthel, Siskova e Valdmannova, uscita indenne – in rimonta – dal derby ceco con Knutson.