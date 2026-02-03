ATP Montpellier, Auger-Aliassime: “Djokovic eccezionale contro Sinner. Punto più in alto della top 5”

Felix Auger-Aliassime è pronto a ritornare in campo. Dopo il ritiro contro Nuno Borges al primo turno dell’Australian Open 2026, infatti, il canadese farà il proprio esordio contro uno tra Hamad Medjedovic e Stan Wawrinka al secondo turno dell’Open Occitanie 2026, torneo ATP 250 in corso di svolgimento a Montpellier. Intanto il n. 8 del mondo ha parlato in conferenza stampa, cominciando proprio dalle sue condizioni. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni riportate da ‘Midi Libre’.

“Sono al 100% da quando sono tornato a casa, mi sono allenato bene. Da quando sono arrivato qui, tutto è andato per il meglio, spero che continui così. Ho solo avuto i crampi durante la mia partita agli Australian Open, tutto qui”.

Interrogato sulle sue ambizioni a Montpellier, Felix Auger-Aliassime ha spiegato: “Ogni giocatore che partecipa a un torneo vuole arrivare fino in fondo. Io non faccio eccezione. Ho ancora più motivi per voler vincere, visto che sto difendendo il mio titolo. È sempre un privilegio tornare a un torneo che hai vinto in passato, soprattutto l’anno precedente. Spero di arrivare fino in fondo, ma prima ci sono ancora alcune partite da giocare”.

Poi si è espresso sulla vittoria di Novak Djokovic contro Jannik Sinner nella semifinale dell’Australian Open 2026: “È stato eccezionale contro Sinner in semifinale. Stiamo parlando di Novak Djokovic, il più grande giocatore di tutti i tempi. Ciò che colpisce è la sua resilienza, al di là del suo livello di gioco eccezionale e del suo record. Aveva perso cinque partite di fila contro Sinner, ma ogni volta si prepara e torna. Tutta quell’attesa tra un torneo del Grande Slam e l’altro, dove devi vincere le partite per mantenere un ranking elevato… Ecco cosa lo rende così impressionante. Si mantiene in forma, si prepara e non perde la voglia di tornare. È un grande esempio per tutti noi“.

Infine la chiosa sulle sue ambizioni per il 2026: “Ho sempre avuto ambizioni molto alte fin dall’inizio, ma credo di stare acquisendo maturità e grande fiducia in me stesso, non solo in questo momento. C’è la fiducia del momento, ma c’è anche la fiducia in me stesso che si rafforza anno dopo anno, indipendentemente dai risultati. Continuo a credere in me stesso. Un quinto posto nella classifica mondiale è fantastico, ma spero sempre di arrivare un po’ più in alto. Innanzitutto, spero di essere il più in salute possibile. Se così fosse, molto sarebbe alla mia portata”.