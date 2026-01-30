Australian Open: Djokovic riscrive la storia. Torna in finale battendo Sinner in cinque set

[4] N. Djokovic b. [2] J. Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4

Le due splendide semifinali dell‘Australian Open hanno messo a tacere le lamentele degli appassionati, scontenti dell’intrattenimento offerto dallo Slam australiano, almeno sino a poco prima dei due big match che hanno designato l’atto decisivo di Melbourne.

Ancora poco sazi di buon tennis, al termine delle cinque ore e trenta dell’epica sfida tra Alcaraz e Zverev, i signori Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno messo in scena un ulteriore estenuante duello, che seppur più breve, ha ben poco da invidiare ai colleghi Carlitos e Sascha. Un incontro avviato in modo spedito, sotto il dominio del campione in carica, ha lasciato trasparire l’errata sensazione che la sfida tra la leggenda di Belgrado e l’altoatesino si sarebbe volatilizzata in tre agevoli set. Ma la narrazione di questo spettacolare tete a tete ha messo in evidenza ben altro, fuorché un pro forma per il vincitore.

L’orologio della Rod Laver Arena compie quattro giri completi, al termine dei quali, un uomo di 38 anni, con 24 trofei Slam in bacheca, getta la racchetta, inginocchiandosi sul cemento australiano. L’eterno Novak Djokovic elimina Jannik Sinner in cinque interminabili set con lo score di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. Il più vincente tennista della storia tornerà, domenica, a disputare una finale Grand Slam, la 38^ della sua brillante carriera.

La sfida endurance avrebbe dovuto avvantaggiare il giovane campione tricolore, ma nessuna di queste teorie segue la legge di Nole, semplicemente sbalorditivo. Lato statistiche, per Jannik, i match di durata sono ancora un tallone d’Achille per l’altoatesino: soltanto un incontro messo in cassaforte, oltre le 3 ore e quarantotto minuti, contro Ilya Ivashka, a Flushing Meadows nel 2022, e nelle restanti otto sfide più lunghe, il numero due del mondo ha incassato soltanto sconfitte.

12 punti in più vinti da Sinner, 2 palle break trasformate su 18.

Domenica l’atto decisivo, tra Djokovic e Carlitos Alcaraz. La leggenda per il 25° Major, il fenomeno di El Palmar per rientrare nel novero dei tennisti capaci di ottenere il Career Grand Slam.

Primo Set: Sinner bombardiere. Ma è un altro Nole

Inizio disastroso per il dieci volte vincitore dell’Australian Open, Novak Djokovic, che non trova equilibrio su ben tre dritti durante il primo game di servizio, concedendo il primo break con facilità estrema al cannibale Sinner. Nei primi dieci minuti di gioco, Jannik sfoggia un solo passante di rovescio e una moltitudine di prime vincenti, al resto ci pensa un serbo poco quadrato. Il livello imposto dall’azzurro sin dai primi scambi costringe Nole ad alzare il tiro e abbandonare le blande frequenze sulle quali ha viaggiato per tutto il match contro Lorenzo Musetti, dal quale è uscito indenne grazie al forfait di quest’ultimo.

L’eterno Djokovic si scuote per non subir l’imbarcata, e nonostante una qualità eccelsa in risposta da parte del numero due del mondo, la leggenda di Belgrado riesuma il suo brillante gioco dall’impolverato arsenale tennistico, rispondendo a tono. Sventata la pericolosa opportunità del doppio break in favore dell’altoatesino, il match si trasforma in un battibaleno, assistendo all’irruzione di un Nole vispo, quasi inedito in questa trasferta australiana. Nel game successivo, il 24 volte Slam trova profondità e angolo, conquistando la prima palla break dell’incontro. Jannik non si fa cogliere impreparato, e riassesta la normalità con un’ottima seconda di servizio a uscire. Nole si spreme, trova gli appoggi e ringiovanisce di una decina d’anni, ma non basta. Sinner fa suo il primo parziale con lo score di 6-3.

Secondo Set: Djokovic un muro. Pareggiato il conto dei set

Nole cambia pelle. Quanto di buono visto nel primo parziale, si amplifica, mentre Sinner accusa un calo di rendimento. Il ritmo del match è ben più alto di ciò che si attendeva, e le frenetiche “sberle” da fondo campo portano Jannik a perdere un filo di lucidità durante il turno di servizio del quarto game, a dispetto di Djokovic, intraprendente in risposta. Sfumate le prime occasioni di break, alla terza, l’azzurro perde la misura del rovescio, cedendo il primo servizio dell’incontro all’avversario. Nel game successivo, è il serbo a commettere qualche errore in più del dovuto, e Sinner si ritrova con tre possibilità di controbreak dopo qualche istante. La leggenda tira fuori il massimo dal suo repertorio, si aggrappa alla prima e mette alle strette il suo successore, rimarginando il gap e involandosi sul 4-1 nel secondo set.

Il campione in carica palesa delle difficoltà in risposta. Non incide sul primo colpo, e perde rapidamente metri, con Nole che invece è il primo spalancarsi una porzione di campo per mettere a segno i suoi marchi di fabbrica. I ruoli si sono repentinamente invertiti: Nole comanda indisturbato dal centro, Jannik, invece, fa il tergicristallo, andando in apnea dopo ogni duello da fondo campo. Lo spirito combattivo dell’altoatesino non lo abbandona, e nel settimo game si ripresenta la chance di break, ma la flemma del serbo è sbalorditiva. 2 ace e una prima vincente per confermare l’allungo. Successivamente, due giochi più tardi, Nole pareggia il numero dei set con lo score di 6-4.

Terzo set: Nole prosciuga le energie. Jannik rimette il muso avanti

Si percepisce ancora l’inerzia a favore di Nole, plastico e affamato di vittoria come un ventenne. Il serbo non molla un centimetro, ma commette un insolito errore di valutazione che rischia di spezzare l’equilibrio del set. Un rovescio mal colpito da Jannik sfiora mezza riga, restando in campo, mentre Novak – convinto che la pallina finisca fuori – toglie la racchetta, regalando di fatto il punto all’avversario. Il serbo cancella l’episodio in un battibaleno, tornando a martellare come un fabbro sugli ultimi centimetri del campo di Jannik, il primo ad affrontare una palla break a sfavore in questo terzo set. Ancora qualche imprecisione, un doppio fallo, e Djokovic intravede la chance del sorpasso. L’azzurro erge il muro questa volta, salvandosi. Ma il 10 volte vincitore dell’Open d’Australia è una mina vagante.

L’orologio segna 2 ore di gioco, mentre lo score è fermo soltanto alla metà esatta del terzo parziale. Djokovic chiede il massimo sforzo al suo tennis e al suo fisico, ma il dispendio di energie è lapalissiano, e con l’andare dell’incontro la livella torna a premere sul lato di Jannik. Nole si spegne sul finale del terzo parziale, atterrito da un’ora quasi perfetta ma troppo intensa, e il break al decimo gioco giunge celermente tra le mani del campione in carica (6-4).

Quarto set: Djokovic torna lucido. E quinto set sia

Jannik rinsavisce, spianando il sentiero verso la finalissima, ma non ha fatto i conti con l’immortale metronomo di Belgrado. Dopo i game finali del terzo parziale, dove il suo tennis era tornato a latitare, Djokovic riprende vigore, muovendo il numero due del mondo con ottimi dritti in avanzamento. Sinner è titubante su un paio di rovesci, ed ecco che Novak assume il comando del set.

La percentuale di prime dell’Oro olimpico viaggiano sopra l’80%, e per Sinner diventa complicato recuperare il break di svantaggio. Durante l’ottavo game, l’altoatesino rimette i piedi dentro al campo, ma la faccenda è travagliata, ed il muro serbo non ha alcuna intenzione di rimettere Jannik in lotta per il quarto parziale. Sinner intravede uno spiraglio per portarsi sul 4 pari: Nole non esegue al meglio una stop volley, e l’ex numero uno al mondo, con guizzo, lo infila con un rovescio. La prima opportunità di break si spegne sul nastro, e dopo un fulmineo dritto dell’azzurro, Novak disinnesca l’allarme anche sul secondo segnale di pericolo. Jannik non può nulla, Nole trascina l’avversario al quinto e decisivo set della semifinale dell’Australian Open.

Quinto Set: Djokovic salva la 16^ palla break. Sinner va al tappeto

La tensione è palpabile. Il corrente set deciderà il secondo finalista dell’Australian Open, e Sinner, campione in carica di Melbourne, ha tutto da perdere. Nonostante la suddetta componente tutt’altro che trascurabile, l’azzurro accende il turbo. Comprende che per sbarazzarsi di questa versione instancabile di Novak serve un click ulteriore, che sino ad adesso è scattato soltanto a sprazzi. Il quarto game sembra quello propizio: si rivedono gli inside-out di dritto, ed anche il body language del serbo suggerisce un tracollo fisico. Nulla da fare, è soltanto l’ennesima illusione per l’azzurro. Dopo le due palle break sventate al secondo gioco, anche durante il quarto Nole fa scudo, e questa volta non soltanto col servizio. Dopo quasi 4 ore di match, il trentottenne regge egregiamente le diagonali, mettendo in crisi Sinner, che inizia a terminare le idee su come sopprimere il tennis avversario.

Il metronomo di Belgrado è ancora lì, è ancora in piedi. E diventa sempre più pericoloso punto dopo punto. Il settimo game, apparentemente transitorio per Jannik, si trasforma in un inferno. Djoker non sbaglia un colpo, Sinner sente il momento e cede un break che rischia di essere fatale dal punteggio favorevole di 40-15, tradito da un dritto terminato in corridoio.

L’incredulità dell’azzurro, dei tifosi, e del suo box, si riassesta, in un primo momento. Jannik rimette insieme il suo miglior tennis e sfonda la barricata serba conquistando tre break point che profumano di speranza. Novak ribadisce: non si passa. Salva la 16^ palla break dell’incontro e mette l’azzurro alle corde. Sul punto di staccare il pass per la finalissima, Nole rischia di commettere un disastro, tirando sulla racchetta di Jannik un dritto che doveva essere mortifero. Non importa, Djokovic conferma la vittoria esattamente due punti più tardi, chiudendo col punteggio di 6-4.