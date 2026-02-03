ATP Montpellier: Vavassori eliminato subito dal lucky loser Blanchet 

Andrea Vavassori è uscito subito all’esordio nel tabellone principale dell’Open Occitanie 2026 di Montpellier. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, infatti, il torinese ha ceduto il passo in 6-4 6-3 al lucky loser Ugo Blanchet, non sfruttando un sorteggio favorevole.

[LL] U. Blanchet b. A. Vavassori 6-4 6-3

In un palazzetto di fan francesi molto rumorosi, Andrea Vavassori affronta il lucky loser di casa, Ugo Blanchet. La partita rimane equilibrata fino al 5-4 e servizio per l’italiano, quando il francese riesce a far valere la sua superiorità negli scambi da fondo. La seconda palla break è quella buona per aggiudicarsi il set: il torinese appoggia un dritto centrale, piuttosto morbido, su cui il transalpino riesce a giocare un dritto angolato su cui l’italiano non arriva.

Al secondo game del secondo set, Vavassori salva quattro palle break ma cede alla quinta con un doppio fallo. Il nervosismo comincia a intaccare la sua arma principale, il servizio: dal canto suo, il n. 174 del ranking punta a colpire il rovescio in top dell’italiano, più attaccabile. Se da fondo il piemontese non trova il ritmo, quando va vicino alla rete si lascia passare facilmente dal francese, e cede anche il secondo turno di battuta con un errore non forzato.

Sul 5-0, però, l’italiano sembra improvvisamente risvegliarsi. Salva il suo turno di battuta con uno stupendo rovescio lungolinea, e nel game successivo ottiene il suo primo break in partita. Il francese, invece, al momento di dover chiudere si fa nervoso, e cala ulteriormente nel rendimento al servizio. Riesce però a tenere il suo turno di battuta e passa al secondo turno, dopo un’ora e venti minuti di partita. Affronterà Arthur Fils negli ottavi di finale.

[6] A. Fils b. V. Royer 7-6(7) 6-7 6-2

Arthur Fils batte il connazionale Valentin Royer e festeggia con una vittoria il suo ritorno nel circuito. Il n. 42 del ranking non giocava dalla sconfitta contro Jiri Lehecka al secondo turno di Montréal. Si è trattato di un match serrato, col primo set finito al tie-break dopo che Fils sul 5-5 non era riuscito a convertire le due palle break offerte dal n. 56.

Il secondo set è scivolato via più veloce e senza incertezze al servizio da parte di nessuno dei due, con alte percentuali di punti vinti al servizio (85% per Royer, 91% per Fils). La conclusione è stata la stessa, il tie-break: questa volta però a favore di Royer, che ha chiuso al primo set point disponibile. Nel terzo set, Fils ha aumentato l’aggressività e alzato il livello, non concedendo palle break e riuscendo a ottenerne ben cinque dall’avversario. La partita si è decisa sul break decisivo che ha portato Fils sul 4-1, dopodiché il classe 2004 ha chiuso facilmente il set e la partita, alla fine di due ore e trentatré minuti di gioco. Agli ottavi di finale affronterà un altro francese, Ugo Blanchet.

